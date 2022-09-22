Kılıçdaroğlu’nun vaadi, AKP’nin vizyon belgesinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği elektronik eşyalarda gençlere vergi avantajı sağlayan çalışma, AKP’nin 2023 seçimleri için hazırladığı vaatlerin arasında yer aldı.

Fotoğraf: CHP

Daha önce Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirmesiyle hükümet, Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) üniversite öğrencilerinin aldıkları kredilerin ödenmesinde faizlerin silinmesini, elektrik faturalarında TRT payının kaldırılması, asgari ücretin enflasyona göre düzenlenmesi, emekliye bir maaş bayram ikrâmiyesi verilmesini sağlamış, 3600 ek gösterge ve EYT’lileri gündemine almıştı.

Kılıçdaroğlu, 4 Eylül 2021’de çektiği bir videoda da “Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak” demişti.

Sevgili gençler, çalışmalarımızı tamamladık. Size güzel haberler vereceğim için ayrı bir heyecanlıyım. Biliyorum, bu iktidarın elinden en çok siz çektiniz, bu yüzden önceliğim de siz olacaksınız. Bu videoyu atın fav’a😊 pic.twitter.com/oEFJ2BXczk — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 4, 2021

AKP’den de aynı vaat

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 28 Ekim’de AKP’nin 2023 vizyon belgesini açıklaması bekleniyor. Bu belgede hem seçime yönelik vaatler hem de cumhuriyetin 100’üncü yılına ilişkin perspektif yer alacak.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’na konuşan AKP’li kurmaylara göre, söz konusu vaatler arasında Kılıçdaroğlu’nun da gündeme taşıdığı elektronik eşyalarda gençlere vergi avantajı getirecek bir çalışma da var.