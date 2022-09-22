Zelenski’den Rusya’ya karşı mahkeme kurulması çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesine karşı savaş başlatan Rusya’nın cezalandırılması için bir mahkemenin kurulması gerektiğini söyledi.

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Zelenski, New York’ta dünya liderlerini bir araya getiren en büyük diplomasi forumu olan BM 77’nci Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Kurula video konferans yöntemiyle katılan Zelenski, ülkesinin bugün Rusya’nın saldırılarına karşı kendini savunduğunu belirterek, “Saldırganı, Ukrayna devletinin uluslararası kabul görmüş sınırının ötesine itiyoruz” dedi.

Ukrayna olarak sadece barış istediklerini belirten Zelenski, savaş isteyen tek tarafın sadece Rusya’nın olduğunu savunarak, “Ukrayna barış istiyor. Avrupa barış istiyor. Dünya barış istiyor. Ve gördük ki savaş isteyen tek kişi var” dedi.

Ukrayna’da barış tesis edilmesi için 5 maddelik bir formüle ihtiyaç duyulduğunu aktaran Zelenskiy, şunları söyledi: “Formülümüzün beş maddesinin tümü, saldırganlığın cezalandırılması, yaşamın korunması, güvenliğin ve toprak bütünlüğünün restorasyonu, güvenlik garantileri ve kendini savunma kararlılığı. Bu, Rusya’nın zaten iyi bildiği bir suç ve ceza formülüdür.”

Zelenski, Rusya’nın ülkesinin topraklarını işgal ettiğini ve binlerce insanın ölümüne neden olduğunu dile getirerek, bu nedenle cezalandırılması için bir mahkemenin kurulması gerektiğini söyledi.

Rusya’nın cezalandırılması için Ukrayna tarafı olarak uygun adımlar attıklarını, gereken delilleri bularak hazırlıklar yaptıklarını dile getiren Zelenskiy, “Böyle bir mahkeme oluşturmak için net adımlar hazırladık. Tüm mekanlarda sergilenecek. Rusya bu savaşın bedelini varlıklarıyla ödemek zorunda” dedi.

Ukrayna ordusunun Rus güçlerinden geri aldığı Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehrinde de Buça’da olduğu gibi öldürülen sivillerin bulunduğu toplu mezarın ortaya çıktığını, burada da Rus askerlerin insanlara karşı işledikleri suçların izlerine rastlandığını iddia eden Zelenski, herkesin Rus askerlerine neden bu suçları işlediklerinin sorulması gerektiğini vurguladı.