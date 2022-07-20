Akşam Postası / 20 Temmuz 2022

Erdoğan, İran dönüşü ABD’ye çattı: Fırat’ın doğusunu terk etmeli
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran dönüşü uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye’ye operasyonun gündemde kalacağını söyleyen Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarı hakkında, “Yunan şartı bağlayıcı değil” dedi.
Tüketici güveni dipten döndü
Tüketici güven endeksi yüzde 7,4 artışla yüzde 68’e çıktı.
Erdoğan’ın ‘Kazanç sağladık’ dediği Osmangazi 200 milyon lira zarar yazmış
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5-16 Temmuz arasında Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul otoyolundan geçişlerde garanti edilen rakamların üstüne çıkılarak 140 milyon lira kazanç sağlandığını söylese de, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın hesabına göre bu süredeki garanti ödemeleriyle yaklaşık 206 milyon lira zarar edildi.
Davutoğlu’nda iç karışıklık kaygısı: Bu kış bazı olaylar yaşanabilir
Ülkede iç karışıklık çıkarılacağına dair iddiayı değerlendiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Özellikle bu kış bazı olaylar yaşanabileceğinden endişe ediyorum” dedi.
Türk Diyanet Vakıf-Sen’den doktorları hedef alan imama destek ziyareti
Türk Diyanet Vakıf-Sen Konya Şube Başkanı Hüsamettin Iğdi, doktor Ekrem Karakaya’nın katledilmesinin ardından, iş bırakan hekimleri hedef alan Konya Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür’ü ziyaret etti. Iğdi paylaşımında imam Gür’ün ‘haksızlığa uğradığını’ savundu.
Covid-19’da yeni dalgaya karşı uyaran CHP’den iktidara 20 öneri
CHP Covid-19 Danışma Kurulu, corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle altıncı dalgaya karşı uyarırken, 20 maddede atılması gereken adımları sıraladı.
‘Kaset’ kavgasında tarikat da topa girdi, ‘Cübbeli’den yana saf tuttu
İsmailağa Cemaati’nin, Saadeddin Ustaosmanoğlu ile ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü arasındaki ‘kaset’ kavgası hakkındaki açıklamasında, Ustaosmanoğlu’nun ‘cemaat hakkında konuşmaya yetkisinin olmadığı’ belirtildi.
AYM, ‘ekonomik kriz’ bildirisi dağıtana para cezasını hak ihlali saydı
Anayasa Mahkemesi (AYM), Ankara’da bir otobüs durağında ekonomik kriz içerikli bildiri dağıtan Fırat Can Kara’ya para cezası verilmesini hak ihlali saydı. AYM kararında suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin ihlal edildiğini belirtti.
Rusya, Ukrayna’da hedefi büyüttü: Artık Donbas’la sınırlı değil
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna’da ‘özel askeri operasyonu’ adını verdikleri işgal harekatında hedefin artık Donbas’ın doğusuyla sınırlı tutulmayacağını ve diğer bazı bölgeleri de içereceğini söyledi.
AB alternatif ararken, Rusya Çin’in en büyük petrol tedarikçisi oldu
ABD’ye göre Rusya yeni bir ‘Kırım senaryosu’na hazırlanıyor
AB, Rusya’nın olası gaz kesintisine karşı uyardı: Tüketimi yüzde 15 azaltın
Batı, Ukrayna’ya verdiği borcu geri almayı erteledi
Rusya, Ukrayna işgaliyle ilgili içeriklerinden dolayı Wikipedia’ya ceza kesecek
Putin’den Ukrayna tahılının çıkarılması için ‘kısıtlamaları kaldırın’ şartı
ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı
ABD Yüksek Mahkemesi’nin önünde yapılan kürtaj yanlısı protestoda aralarında 17 Temsilciler Meclis üyesinin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.