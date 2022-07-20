Akşam Postası / 20 Temmuz 2022

Erdoğan, İran dönüşü ABD’ye çattı: Fırat’ın doğusunu terk etmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran dönüşü uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye’ye operasyonun gündemde kalacağını söyleyen Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarı hakkında, “Yunan şartı bağlayıcı değil” dedi.

Tüketici güveni dipten döndü

Tüketici güven endeksi yüzde 7,4 artışla yüzde 68’e çıktı.

Erdoğan’ın ‘Kazanç sağladık’ dediği Osmangazi 200 milyon lira zarar yazmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5-16 Temmuz arasında Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul otoyolundan geçişlerde garanti edilen rakamların üstüne çıkılarak 140 milyon lira kazanç sağlandığını söylese de, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın hesabına göre bu süredeki garanti ödemeleriyle yaklaşık 206 milyon lira zarar edildi.

Davutoğlu’nda iç karışıklık kaygısı: Bu kış bazı olaylar yaşanabilir

Ülkede iç karışıklık çıkarılacağına dair iddiayı değerlendiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Özellikle bu kış bazı olaylar yaşanabileceğinden endişe ediyorum” dedi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen’den doktorları hedef alan imama destek ziyareti

Türk Diyanet Vakıf-Sen Konya Şube Başkanı Hüsamettin Iğdi, doktor Ekrem Karakaya’nın katledilmesinin ardından, iş bırakan hekimleri hedef alan Konya Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür’ü ziyaret etti. Iğdi paylaşımında imam Gür’ün ‘haksızlığa uğradığını’ savundu.

Covid-19’da yeni dalgaya karşı uyaran CHP’den iktidara 20 öneri

CHP Covid-19 Danışma Kurulu, corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle altıncı dalgaya karşı uyarırken, 20 maddede atılması gereken adımları sıraladı.

‘Kaset’ kavgasında tarikat da topa girdi, ‘Cübbeli’den yana saf tuttu

İsmailağa Cemaati’nin, Saadeddin Ustaosmanoğlu ile ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü arasındaki ‘kaset’ kavgası hakkındaki açıklamasında, Ustaosmanoğlu’nun ‘cemaat hakkında konuşmaya yetkisinin olmadığı’ belirtildi.

AYM, ‘ekonomik kriz’ bildirisi dağıtana para cezasını hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Ankara’da bir otobüs durağında ekonomik kriz içerikli bildiri dağıtan Fırat Can Kara’ya para cezası verilmesini hak ihlali saydı. AYM kararında suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin ihlal edildiğini belirtti.

Rusya, Ukrayna’da hedefi büyüttü: Artık Donbas’la sınırlı değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna’da ‘özel askeri operasyonu’ adını verdikleri işgal harekatında hedefin artık Donbas’ın doğusuyla sınırlı tutulmayacağını ve diğer bazı bölgeleri de içereceğini söyledi.

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD Yüksek Mahkemesi’nin önünde yapılan kürtaj yanlısı protestoda aralarında 17 Temsilciler Meclis üyesinin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.