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Yaramazlara biraz batar!

Rusya, Ukrayna işgaliyle ilgili içeriklerinden dolayı Wikipedia’ya ceza kesecek


Rusya, Ukrayna’daki savaşa ilişkin barındırdığı içeriklerde Rusya yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Wikipedia’nın üst kuruluşu Wikimedia Vakfı’na ceza verilmesi için adım atıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor açıklamasında, Wikipedia’nın halen ‘aralarında Ukrayna’daki özel askeri operasyona ilişkin sahte içeriklerin de bulunduğu yasaklı içerikleri’ silmediğini ve bu nedenle arama motorlarının Wikimedia Vakfı’nın Rus yasalarını ihlal ettiği yönünde kullanıcıları bilgilendirmesinin isteneceğini söyledi.


Rusya Parlamentosu İletişim Komitesi Başkan Yardımcısı Anton Gorelkin, Telegram’daki açıklamasında, Wikipedia’ya yönlendiren bağlantıların yanında Wikimedia Vakfı’nın yasaları ihlal ettiğine yönelik bir not bulunacağını söyledi.

Roskomnadzor da, bu uygulamaya Wikimedia Vakfı’nın Rus yasalarıyla tamamen uyumlu hale gelene kadar devam edileceğini söyledi.

Wikimedia Vakfı, 13 Haziran’da bir Rus mahkemesinin ‘Rusya’nın Ukrayna’yı işgali’, ‘Rusya’nın Ukrayna’yı işgali esnasında işlenen savaş suçları’ ve ‘Buça Katliamı’ gibi Rusça Wikipedia sayfaları nedeniyle verdiği 5 milyon rublelik (91 bin dolar) cezaya itiraz etmişti.

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