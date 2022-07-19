‘Savaş’ diyor diye kapanan bağımsız TV kanalı Letonya’dan yayına başladı

Rusya’nın, Ukrayna’nın işgali sonrasında yönetimin baskıcı tutumu nedeniyle kapanan bağımsız kanallarından Dhozd ya da diğer adıyla TV Rain (Yağmur) Letonya’dan yayın yapmaya başladı.

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Rusya 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal ettikten sonra bağımsız kanallara baskı uygulamak amacıyla ‘sansürün dozu’ yükseltilmişti. Rus askerleriyle ilgili ‘yalan haber’ yapanlara azami 15 yıl hapis cezası öngören yasa 4 Mart’ta yürürlüğe girmiş, savaş konusundaki tek yasal bilgi kaynağı resmi kaynaklar olmuştu. ‘Savaş’ kelimesi de yasaklanmıştı.

Ukrayna’da olup biteni ‘özel askeri operasyon’ diye niteleyen Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aksine ‘savaş’ ifadesini kullanan Dhozd ekibi Rusya’da gerçek anlamda gazetecilik yapmanın çok riskli bir hale geldiğini görmüş, denetleme dairesinin kapatma kararından sonra yayına son vermek zorunda kalmıştı. Kanal, kapanan son bağımsız kanal olmuştu. Mart başında TV çalışanlarının çoğu yurt dışına gitmişti.

Yurt dışındaki TV çalışanlarının yeniden yayına başlaması için çalışmalar tamamlandı. Kanal, dört ay aranın ardından YouTube kanalı üzerinden yayına başladı. Letonya’nın başkenti Riga’da bir stüdyo kuran ekip, dün akşam ‘Burada ve Şimdi’ adlı haber programıyla izleyicilere yeniden ”Merhaba” dedi.

Kanal yönetimi, Avrupa Birliği’nden yayın için lisans aldıklarını, sonbahardan itibaren sadece Riga’dan değil, Hollanda’nın başkenti Amsterdam, Fransa’nın başkenti Paris ve Gürcistan’ın başkeni Tiflis’teki arkadaşlarının da bu kentlerden tüm gün yayın yapacağını açıkladı. Rusya’daki izleyiciye ulaşabilmenin tek yolunun YouTube olduğunun altını çizdi.