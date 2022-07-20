Erdoğan’ın ‘Kazanç sağladık’ dediği Osmangazi 200 milyon lira zarar yazmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5-16 Temmuz arasında Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul otoyolundan geçişlerde garanti edilen rakamların üstüne çıkılarak 140 milyon lira kazanç sağlandığını söylese de, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın hesabına göre bu süredeki garanti ödemeleriyle yaklaşık 206 milyon lira zarar edildi.

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Yap-işlet-devret projelerde işletici firmalara günlük veya yıllık araç geçişi taahhüt ediliyor. Taahhütler tutturulamazsa devlet aradaki farkı işletici firmaya ödüyor. Ödemelerse, garantiler dövize endeksli olduğu için döviz bazında.

Erdoğan geçen günkü kabine toplantısından sonra büyük kısmı bayram tatiline denk gelen 5-16 Temmuz arasında Osmangazi Köprüsünü günlük ortalama 54 bin aracın kullandığını, böylece zaman, yakıt ve emisyon gibi kalemlerde 140 milyon lira kazanç sağlandığını söylemişti. Ama CHP’li Yavuzyılmaz’ın hesabına göre bu kazanç Hazine’nin zararının önüne geçemedi.

Osmangazi Köprüsü’nde garanti edilen günlük araç sayısı 40 bin. Araçlar köprüden geçerken 184,50 lira ödüyor. Hazine’nin bu yıl için şirkete garanti ettiği geçiş ücretiyse 906,84 lira (50 dolar + KDV). Yani aradaki fark 722,34 lira. Erdoğan’ın verdiği rakamlara göre 12 gün için 346 milyon 723 bin 200 lira şirkete garanti ödendi.

Yavuzyılmaz 2022 için belirlenen 50 dolar + KDV’lik geçiş ücretini Sayıştay raporundaki formüle göre hesapladığını belirtti. TL’ye çevirmek içinse 4 Temmuz’daki Merkez Bankası dolar alış kurunu kullandı.