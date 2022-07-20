Türk Diyanet Vakıf-Sen’den doktorları hedef alan imama destek ziyareti

Türk Diyanet Vakıf-Sen Konya Şube Başkanı Hüsamettin Iğdi, doktor Ekrem Karakaya’nın katledilmesinin ardından, iş bırakan hekimleri hedef alan Konya Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür’ü ziyaret etti. Iğdi paylaşımında imam Gür’ün ‘haksızlığa uğradığını’ savundu.

Fotoğraf: Hüsamettin Iğdi

Konya Şehir Hastanesi’nde görevli kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, görev başındayken, 6 Temmuz’da hasta yakını Hacı Mehmet Akçay tarafından silahla vurularak öldürülmüş, TTB de 7-8 Temmuz tarihlerinde grev kararı almıştı.

Sağlık emekçilerinin eylemlerine polisler sert müdahalede bulunurken, Konya’daki Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür, doktorları, “Sen vardın hastaneden boş döndün. İğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi, ‘git bugün grevdeyiz’. Öldürmez misin sen? Dövmez misin? Sövmez misin” diyerek hedef göstermesinin ardından görevden alınmıştı. Görevden alınan imama, ‘görev yeri değişikliği’ önerildiği de ortaya çıkmıştı.

İmama, AKP’ye yakınlığı ile bilinen Türk Diyanet Vakıf-Sen Konya Şube Başkanı Hüsamettin Iğdi destek ziyaretinde bulundu.

Iğdi, ziyaretini şu ifadelerle duyurdu: “Uğramış olduğu haksız linç, yaşamış olduğu sıkıntıya rağmen beni evinde misafir ederek ağırlayan, ikramda bulunan ve neşesinden, devlete sadakatinden, millete sevgisinden, kuruma saygısından ve devletin tüm kurumlarında çalışan memur ve amirlere hürmetinden hiçbir şeyi kaybetmeyen değerli kardeşim meslektaşım ve üyem Kayalar camii imam hatibi (Ahmet Gür) kardeşime teşekkürlerimi bir borç bilirim.”