Batı, Ukrayna’ya verdiği borcu geri almayı erteledi

Ukrayna’ya kredi veren batılı ülkeler, Rusya işgali nedeniyle zor günler geçiren Kiev yönetiminin borç yükümlülüklerini erteledi.

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Ülkede savaşın ekonomik maliyeti ağırlaşırken Kiev yönetimi, Batılı ülkelerden aldığı borcun ödemelerini erteleme kararı aldı. Bu ülkeler de Ukrayna’nın borç yükümlülüklerini 1 Ağustos’tan itibaren 2023’ün sonuna kadar erteleyeceklerini belirtti.

Reuters’ın haberine göre Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Britanya ve ABD’nin aralarında bulunduğu ülkeler, Ukrayna’nın borç yükümlülüklerinin 2023’ten sonra da bir yıl daha erteleyebileceklerini kaydetti.

Ukrayna, bugün eurobond tahvillerinin geri ödemelerini 24 ay ertelemeyi kararlaştırmıştı. Kararı kabul eden kredi veren ülkeler grubu, Ukrayna devlet tahvili sahiplerini de Kiev’in iki yıl ödeme erteleme talebini kabul etmeye çağırdı. Ukrayna’nın 20 milyar dolar civarında borç yükümlülüğü bulunuyor.