Rusya, Ukrayna’da hedefi büyüttü: Artık Donbas’la sınırlı değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna’da ‘özel askeri operasyonu’ adını verdikleri işgal harekatında hedefin artık Donbas’ın doğusuyla sınırlı tutulmayacağını ve diğer bazı bölgeleri de içereceğini söyledi.

Fotoğraf: Mtavari TV

Rusya’nın devlet haber ajansı RIA’da yer alan haberde Lavrov, Batı’nın Ukrayna’ya uzun menzilli silahlar vermesi durumunda operasyonun hedeflerinin daha da genişletileceğini söyledi.

Rusya, 24 Şubat’ta ‘özel askeri operasyon’ olarak nitelendirdiği bir adımla Ukrayna’yı işgal etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgal etme gibi bir gayesi olmadığını’ ve amaçlarının Ukrayna’yı ‘silahsızlandırmak’ ve ‘nazilerden arındırmak’ olduğunu söylemişti. Bu, Ukrayna ve Batılı ülkeler tarafından eleştirilmiş, Rusya’nın sınırlarını genişletmek için attığı bir adım olarak nitelendirilmişti.

Başkent Kiev’i ele geçirme girişiminin başarısız olmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, 25 Mart’ta, operasyonun ilk aşamasının sona erdiğini ve artık ‘ana hedef olan Donbas’ın özgürleştirilmesine’ odaklanılacağını açıklamıştı.

Yaklaşık dört ay sonra Rusya, Donbas’ı oluşturan iki bölgeden biri olan Luhansk’ı kontrol altına alırken diğer bölge olan Donetsk’i kontrol altına alabilmiş değil.

Rus birlikleri Donbas dışındaysa özellikle Ukrayna’nın güneyindeki Zaporijya ve Kherson gibi bölgeleri ele geçirdi. Ukrayna’nın diğer bölgelerineyse Rusya’nın füze saldırıları devam ediyor.