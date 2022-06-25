Ukrayna savaşı: Rusya, doğudaki Severodonetsk’te kontrolü ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da Luhansk bölgesindeki Severodonetsk şehrini kontrolü altına aldıklarını bildirdi.

Haftalardır süren ağır Rus bombardımanı kenti büyük ölçüde harabeye çevirdi. Bir zamanlar yaklaşık 100 bin nüfusa sahip olan Severodonetsk, şiddetli sokak çatışmalarına sahne oldu ve kent sakinlerinin çoğu kaçtı.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti birlikleri ile Rus askeri birliklerinin operasyonları sonucunda Luhansk bölgesinde Severodonetsk ve Borovskoye şehri ile Voronovo ve Sirotino yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığını belirtti.

Böylece Ukrayna güçlerinin Azot fabrikasını direniş merkezi haline getirme girişiminin de engellendiğini kaydeden Konaşenkov, “Severodonetsk ve Borovskoye şehrinin kurtarılmasıyla birlikte (sözde) Luhansk Halk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki Severskiy Donets’in (Donets nehri) tüm sol kıyı bölgesi bu yönetimin tam kontrolü altına girdi” dedi.