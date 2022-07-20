İş mahkemesi valiye uzandı, çarpıcı iddialar İçişleri’ne bildirildi

BİLAL ÇELİK

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İzmir merkezli Sintan A.Ş. ile hukuka uygun olmayan bağlarının bulunduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’na şikayet edildi.

Vali Şimşek hakkındaki iddialar arasında, nüfuzunu kullanarak Sintan A.Ş.’ye milyonlarca liralık hibe ve destek sağlamak, kendisini Aydın Kuşadası’nda beş yıldızlı otelde ağırlayan Sintan A.Ş. yöneticisi Kenan Mazıcı’nın yüksek alkol nedeniyle el konan ehliyetinin iadesi için özel çaba harcamak, görev dışı yardımları ‘kamufle etmek’ için hastaneye 150 bin TL’lik bağış yaptırmak yer alıyor.

Niğde’nin Bor ilçesi kaymakamı Mehmet Yavuz’unsa söz konusu iddiaları sormak için Vali Şimşek’i arayanlara kendisini ‘hukuk danışmanı’ olarak tanıttığı şikayet dosyasında yer aldı.

Fotoğraf: Sivas Valiliği

İzmir Menemen’deki Sintan A.Ş.’de işten çıkarılan Ş.Ö., şirkete açtığı davayı kazandı.

Davayı kazanan Ş.Ö. daha sonra iş arkadaşı E.B.’yle görüştü. E.B. görüşmede bazı çarpıcı iddiaları dile getirdi. E.B.’nin ‘şirketin bazı kamu görevlileri eliyle hukuka aykırı faaliyet ve işlemler yürüttüğünü’ anlatarak, bu faliyetlere kendisinin de bulaştırıldığından yakındı. Ş.Ö. durumu avukatına iletirken; E.B.’nin de daha sonra bu iddiaları anlatması nedeniyle işten çıkarıldığı öğrenildi.

Ş.Ö.’nün avukatının araştırmaları sonucu iddiaların odağındaki kişinin Sivas Valisi Yılmaz Şimşek olduğu anlaşıldı.

Vali hakkında İçişleri Bakanlığı’na verilen şikayetler şöyle:

Özel takım elbiseden, beş yıldızlı otel tatillerine

Niğde valisiyken 12 Mayıs’ta Sivas valisi olarak atanan Yılmaz Şimşek’in 2020 aralık ayında diktirdiği 20 bin TL tutarındaki üç takım elbisenin Sintan A.Ş. yetkilisi Kenan Mazıcı tarafından ödendiği ve Vali Şimşek’in Mazıcı tarafından Kuşadası’ndaki beş yıldızlı otelde üç gün ağırlandığı şikayet dilekçesinde yer aldı. Daha sonra Şimşek’in avukatı, valinin Kuşadası’ndaki otelde kaldığını doğrulayarak, bunun ‘hatalı’ olduğunu söylediği belirtildi.

Fotoğraf: Sintan A.Ş. / Kenan Mazıcı

‘Sintan’a 20 milyon TL hibe ve destekler aldırdı’

Vali Şimşek’in Sintan Kimya A.Ş.’nin Kosgep ve Tübitak’tan 5 milyon TL’lik hibe ile Halk Bankası’ndan düşük faizli 15 Milyon TL destek sağlamak için bürokratik kaynakları kullandığı ve ‘muhatap’ sayıldığı öne sürüldü.

‘Yüksek promilden el konan ehliyetini iade ettirdi’

Vali Şimşek, Sintan yetkilisi yakın arkadaşı Kenan Mazıcı’nın İzmir’de el konan ehliyeti için de devreye girmiş. İddiaya göre Şimşek, Mazıcı’nın ehliyetinin iadesi için gerekli ‘psikometrik’ raporlarını Niğde İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla aldı.

Niğde Haber: Hayırsevere Vali Şimşek’ten teşekkür plaketi

‘Görev dışı yardımları kamufle etti’

Nisan 2019’da Yılmaz Şimşek, Niğde valisiyken Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 150 bin TL değerinde araç gereç bağışlayan Sintan A.Ş. yetkilisi Kenan Mazıcı’ya plaket vermişti. Bu desteğin, ‘görev dışı yardımları kamufle etmek’ için yapıldığı da iddialar arasında.

Fotoğraf: Bor Kaymakamlığı / Mehmet Yavuz

Kaymakam: Ben valinin hukuk danışmayım

Bakanlığa gönderilen şikayet dilekçesinde, iddiaların ardından Vali Şimşek’in arandığı fakat ulaşılamadığı, daha sonra da Mehmet Yavuz isimli biri tarafından “Ben valinin hukuk danışmanıyım” diye dönüp ‘bilgi’ talep edildiği aktarıldı. Fakat kendini ‘valinin hukuk danışmanı’ olarak tanıtan Yavuz’un Niğde’nin Bor ilçesi kaymakamı olduğu anlaşıldı.