Putin’den Ukrayna tahılının çıkarılması için ‘kısıtlamaları kaldırın’ şartı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tahıllarının çıkarılmasına yardımcı olmak için Rus tahılları üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını şart koşarak, bu yılın sonunda 50 milyon ton tahıl ihracatına hazır olduklarını söyledi.

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Putin, İran’da yapılan Astana zirvesi sonrasında Rus gazetecilere konuştu.

Kendilerinin tahıl ihracatı konusunu başlangıçta paket halinde ortaya koyduklarını söyleyen Putin, “Şöyle ki Ukrayna tahılının ihracına yardımcı olacağız ama Rus tahılının tedarikiyle ilgili tüm kısıtlamaların kaldırılacağı gerçeğinden hareket ediyoruz. Şimdiye kadar kimseden itiraz gelmedi. Amerikan ortaklarımızdan dahil. Bakalım bundan ne çıkacak” dedi.

ABD’nin Rus gübreleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırdığını hatırlatan Putin, şunları dedi: “Umarım durumu içtenlikle iyileştirmek isterlerse aynı şey Rus tahıl ihracatında da olacak. Biz şimdi hazırız. İhracat potansiyelimiz 30 milyon ton tahıl, bu yılın sonunda bu 50 milyon ton olacak.”