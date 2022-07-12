Erdoğan, Putin ve Reisi Tahran’da toplanacak

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile 19 Temmuz’da Tahran’da bir araya geleceğini söyledi.

Peskov, Putin ve Erdoğan’ın ‘ayrı bir görüşme’ yapacağını ekledi.

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Erdoğan’la Putin, dün telefonda görüşmüştü. İletişim Başkanlığı, Suriye’deki durumun yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ile tahıl ihracı konularının görüşüldüğünü açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile 19 Temmuz’da Tahran’da bir araya geleceğini söyledi.

Peskov, Putin’in Suriye ile ilgili görüşmeler için Astana formatı olarak adlandırılan toplantıya katılmak üzere Tahran’a gideceğini belirtti.

Peskov ayrıca, Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrı bir görüşme gerçekleştireceğini de söyledi.