Zelenski: Tahıl tahliyesini Türkiye ve Birleşmiş Milletler’le görüşüyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’nın Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) ile Ukrayna limanlarından tahılın çıkartılabilmesini güvence altına almak için görüştüğünü dile getirdi.

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Zelenski, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’la düzenlediği basın toplantısında, “Görüşmeler, Türkiye, BM ve limanlarımızdan çıkan tahılın güvenliğinden sorumlu olan temsilcilerimiz arasında devam ediyor” dedi.

Zelenski, ayrıca, Ukrayna’nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le konu üzerine ‘doğrudan’ görüştüğünü ve BM’nin ‘sadece aracı bir rol değil öncü bir rol üstlendiğini’ belirtti.

Basında son zamanlarda çıkan haberler bu görüşmelerin yakında Türkiye’de yapılabileceğine işaret ediyordu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, Madrid’deki NATO liderler zirvesinde Ukrayna’daki tahılın tahliye edilmesi konusunda Türkiye’nin önemli bir rol oynadığını ve Yunanistan’la ortak çalışma yürüttüğünü açıklamıştı.

Ukrayna Rusya’yı suçluyor

Dünyanın başlıca tahıl ihracatçılarından biri olan Ukrayna, Rusya’yı gemilerinin geçmesine izin vermemek ve Ukrayna’daki tahılı çalmakla suçluyor. Rusya’ysa bu suçlamaları reddediyor.

Zelenski, limanlarda 22 milyon ton tahılın sıkışıp kaldığını ifade etmiş ve sonbaharda yaklaşık 60 milyon ton daha tahılın hasat edileceğini söylemişti.

Türkiye, Rus gemisine el koymuştu

Kaynak: vesselfinder

Reuters’ın aktardığına göre üst düzey bir Türk yetkili, Ukrayna tahılı taşıdığı iddia edilen Zhibek Zholy adlı Rus gemisinin Sakarya Karasu açıklarında durdurulduğunu ve iddiaların titizlikle araştırıldığını söylemişti.

Ukrayna’nın Türkiye elçisi, 1 Temmuz’da geminin Karasu’ya geldiğini ve Türkiye’nin gemiye el koymasını istemişti. Türkiye, bir sonraki gün de gemiye el koymuştu.