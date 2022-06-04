İtalya: Tahıl krizi göçü artırıyor, Türkiye üzerinden yeni bir rota oluşuyor

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, Ukrayna savaşının tetiklediği tahıl krizi nedeniyle göç dalgasının artacağını, İtalya’ya kayıt dışı yollarla ulaşan göçmen sayısının şimdiden yüzde 30 arttığını açıkladı.

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Göçmen teknelerinin Avrupa kıyılarındaki ilk duraklarından olan İtalya, İspanya, Yunanistan, Malta ve Kıbrıs’ın içişleri bakanları Venedik’te göç konulu bir toplantı için bir araya geldi.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre 3-4 Haziran tarihli toplantıda Avrupa Birliği’nin göç politikaları ile Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası yaşanan gıda krizi ve bunun etkileri de ele alındı.

Bu toplantıda İtalyan SkyTg24 kanalına konuşan İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese, Ukrayna savaşının da etkisiyle göç akışının artması beklentisiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken şunları söyledi: “Veriler, tahıl krizi nedeniyle yaklaşık 300 milyon kişinin yoksulluk ve açlık riski altında olduğunu gösteriyor. Hem İtalya’ya hem de diğer (kıyı) ülkelere göç akışında da bir artış olacağını hesap etmek zorundayız. Kıbrıs’a şimdiden yüzde 286’lık bir artış görüldü. İtalya’da yüzde 30 civarı bir artış söz konusu. Elbette kriz sürer ve tahıllar Karadeniz limanlarından taşınamazsa bu akış çok daha artacaktır.”

La Stampa’dan ‘Türk mafyası’ iddiası

İtalya’ya yönelik bu yeni göç hattı bugünkü La Stampa gazetesinde de detaylı bir analize konu oldu. Gazetenin haberine göre Türkiye de dahil Doğu Akdeniz rotasından gelen göçmen tekneleri ağırlıkla İtalya’nın İyon Denizi kıyılarına ulaşıyor.

La Stampa bu göç rotasıyla ilgili şu bilgilere yer verdi: “İyon Denizi kıyıları, olağandışı bir rotanın son durağı haline geldi. Göçmenler buraya genellikle çok deneyimli Ukraynalı, Rus ve şimdi de Gürcistanlı denizcilerin kullandığı yelkenlilerle geliyor. Bu denizciler, Karadeniz’i bırakıp Akdeniz’e geçmiş ve Türk mafyasının hizmetine girmiş gibi görünüyorlar. Yolcularınsa neredeyse tamamı Afgan ya da Suriyeli. Lamorgese’nin kısa süre önce Ankara’ya gitmiş olması tesadüf değil.”