‘Tahıl krizi’ yarın İstanbul’da görüşülecek

‘Tahıl krizi’nin çözümü için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna’nın katılımıyla yarın İstanbul’da dörtlü bir toplantı yapılacak.

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Dün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yle telefonda görüşmüş, Cumhurbaşkanlığı açıklamasında tahıl krizinin çözümü için trafiğin sürdüğü aktarılmıştı.

Tahıl koridoru için görüşmelerin yarın İstanbul’da yapılacağı belirtildi.

Reuters’ın Interfax ajansından aktardığına göre Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Ukrayna’dan tahıl ihracatı konuşulacak.