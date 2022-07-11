Erdoğan, Paşinyan’la ‘normalleşme’yi, Putin’le ‘savaş’ı görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüştü.

Erdoğan’ın Paşinyan’la iki ülke arasındaki ‘normalleşme’ sürecini, Putin’le ise Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl ithalatı hakkında görüştüğü belirtildi.

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Erdoğan, ilk olarak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasında, şöyle dendi: “Görüşmede, Ermenistan Başbakanı Paşinyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Kurban Bayramı vesilesiyle kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı vesilesiyle Başbakan Paşinyan’ı tebrik etti.”

Açıklamada ‘normalleşme’ süreci vurgulandı: “İki lider, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı. İki lider bu çerçevede ayrıca, özel temsilcilerin 1 Temmuz’daki görüşmelerin uzlaşıyla varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.”

Putin’le savaş ve tahıl görüşmesi

Erdoğan daha sonra da Rusya Devlet Başkanı Putin’le de telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında şunlar yazıldı: “Görüşmede, Suriye’deki durumun yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair konular ele alındı.”

Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama şöyle devam etti: “Görüşmede, Suriye’deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtti. Ukrayna’yla Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.”