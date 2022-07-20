AYM, ‘ekonomik kriz’ bildirisi dağıtana para cezasını hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Ankara’da bir otobüs durağında ekonomik kriz içerikli bildiri dağıtan Fırat Can Kara’ya para cezası verilmesini hak ihlali saydı. AYM kararında suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin ihlal edildiğini belirtti.

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2019’da Ankara’nın Natoyolu Caddesi’ndeki bir durakta Halkevleri imzalı ve ekonomik kriz konulu bildiri dağıtan bir grup, ihbar üzerine gözaltına alınarak karakola götürüldü ve 153 TL para cezası kesildi. Kara’ysa polisler gelmeden bir saat önce bildiri dağıtılan yerden ayrıldı. Bunun üzerine davetle karakola çağrılarak, kendisine bildiri dağıtarak çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle 153 TL para cezası kesildi.

Kara’ysa kesilen cezaya itiraz ederek, Ankara 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuru yaptı. Mahkeme 2019’da verdiği kararla cezanın usulüne uygun olduğuna hükmetti. Kara ve avukatları bunun üzerine AYM’ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen AYM, Anayasa’nın 38’inci maddesi gereğince suçta ve cezada kanunilik ilkesini hatırlattı. Kara’ya 5326 sayılı kanunun 37’inci maddesinde yer alan ‘mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız etmek’ hükmüyle idari para cezası kesildiğine dikkat çekti. Ceza tutanağında Kara’nın eylemine ilişkin açıklama yapılmadığını belirtti.

Cezanın rahatsız etmek kısmı üzerinden kesildiğini vurgulayan yüksek mahkeme, böylece uygulanan kanunun bütünlüğünün bozulduğunu ve içerisinden bir cümlenin amacından farklı ve radikal biçimde yorumlandığını belirtti.

Kararda ilgili kanun maddesinin bildiri dağıtmayı kapsamadığını ve Ankara 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nin bildiri dağıtımını bu kapsamda değerlendirmesinin maddenin özüyle çeliştiğine dikkat çekildi.

Gerekçesiyle birlikte kararını açıklayan mahkeme, suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin ihlal edildiğine hükmetti. Kara’nın tazminat talebini reddeden yüksek mahkeme, 4 bin 500 liralık vekalet ücretinin geri ödenmesine oybirliğiyle karar verdi.