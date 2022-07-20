Üç şehirdeki Suruç anmalarında çok sayıda gözaltı

Radikal İslamcı örgüt IŞİD’in Suruç’taki katliamının yedinci yılındaki anmalara polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
20 Temmuz 2015’te Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düzenlenen bombalı intihar saldırısında, saldırgan ve 33 yurttaş hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi de yaralanmıştı.
Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) aktardığına göre polis, İstanbul Kadıköy’de HDP ilçe binası önünde toplanan gruba anma bittikten sonra müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Katliamı Ankara Güvenpark’ta anmak isteyen bir gruba da polis sert müdahale etti.
Anmaya gelenler gözaltına alınırken Güvenpark’a Gazi Mustafa Kemal Bulvarı tarafından gelmek isteyen bir başka grup da yürüyüşe izin verilmeden gözaltına alındı. ÇHD gözaltı sayısını en az 20 olarak bildirdi.
İzmir’deyse gözaltına alınanların sayısı 19. ÇHD, bir üyesinin de aralarında bulunduğu gözaltına alınan yurttaşların kontrol için hastaneye götürüldüğünü bildirdi.