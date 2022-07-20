Üç şehirdeki Suruç anmalarında çok sayıda gözaltı

Radikal İslamcı örgüt IŞİD’in Suruç’taki katliamının yedinci yılındaki anmalara polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Twitter

20 Temmuz 2015’te Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düzenlenen bombalı intihar saldırısında, saldırgan ve 33 yurttaş hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi de yaralanmıştı.

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) aktardığına göre polis, İstanbul Kadıköy’de HDP ilçe binası önünde toplanan gruba anma bittikten sonra müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Halitağa’daki anma sona erdi. Dağılan bir grup kitlenin önü, caddenin ilerisinde polis tarafından kesildi. İnsanların dağılmalarına izin verilmiyor.

Ve saldırı gerçekleşti. #Suruç7Yıl pic.twitter.com/DOGHNQ5EeQ — ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul) July 20, 2022

Katliamı Ankara Güvenpark’ta anmak isteyen bir gruba da polis sert müdahale etti.

Anmaya gelenler gözaltına alınırken Güvenpark’a Gazi Mustafa Kemal Bulvarı tarafından gelmek isteyen bir başka grup da yürüyüşe izin verilmeden gözaltına alındı. ÇHD gözaltı sayısını en az 20 olarak bildirdi.

Kızılay Meydanının farklı bir bölgesinde üçüncü kez polis saldırısı gerçekleşti. Polis, Suruç’un failleri için göstermediği “çabayı” ölenleri anmak isteyenlere karşı saldırırken gösteriyor. #Suruç7Yıl #SuruçKatliamı pic.twitter.com/Ml9UD7tF4B — ÇHD Ankara Şube (@chdankara) July 20, 2022

İzmir’deyse gözaltına alınanların sayısı 19. ÇHD, bir üyesinin de aralarında bulunduğu gözaltına alınan yurttaşların kontrol için hastaneye götürüldüğünü bildirdi.