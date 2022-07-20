ABD’ye göre Rusya yeni bir ‘Kırım senaryosu’na hazırlanıyor

ABD, Rusya’nın Ukrayna’da ele geçirdiği bölgeleri, Kırım’da olduğu gibi ilhak etmeyi planladığını iddia etti.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı savaş devam ederken ABD yönetiminden kritik bir iddia geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın ele geçirdiği bölgeleri ilhak etmek için zemin oluşturmaya başladığını öne sürdü.

BBC Türkçe’nin haberine göre Kirby, iddiasını ABD istihbaratına dayandırdı. Kirby, Moskova yönetiminin, işgal ettiği bölgeleri Rusya’ya katmak için eylülde ‘düzmece’ bir referandum yapabileceğini söyledi.

Rusya Başkanı Vladimir Putin’in 2014’teki Kırım ilhakı senaryosunu tekrar yürürlüğe koymaya hazırlandığını belirten Kirby, ”Amerikan halkına açıkça söylemek istiyoruz. Kimseyi kandırdıklarını sanmasınlar” dedi.

‘İlhak için zemin hazırlıyorlar’

Rusya’yı Ukrayna’da işgal ettiği toprakların yönetimine Rus yanlısı kişileri getirmekle suçlayan Kirby, bu kişilerin ilhakın zeminini oluşturmak için referanduma hazırlandığını söyledi. Kirby, referandum sonuçlarının bağımsız Ukrayna topraklarının Rusya’ya katılması için gerekçe olarak kullanılacağını savundu.

Rusya’nın işgal etmeyi planladığı bölgelerin Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporizhzhia’yı da kapsadığını belirten Kirby, ABD ve müttefiklerinin böyle bir durumda tepkilerini hızla göstereceklerini söyledi.