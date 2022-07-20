Dünyanın en iyi 50 restoranı: Bir numarada et yok, listede Türkiye’den de mekan var

Restoran dünyasının Oscar’ları olarak bilinen ‘Dünyanın en iyi 50 restoranı’ listesi açıklandı. Bir numara Danimarka’dan etsiz menüsüyle Geranium.

Kopenhag’daki restoran lokasyonuyla da alışılagelmişin dışında. Mevsime göre şekillendirdiği menüsünü Danimarka’nın ulusal futbol stadının sekizinci katındaki mekanında servis ediyor.

Haftanın dört günü açık; bu restoranın aynı zamanda şefi de olan sahibi Rasmus Kofoed ve ortağı Soren Ledet’in iş-özel hayat dengesini korumak için yaptığı bir tercih.

Kofoed et yemeyi bıraktıktan beş yıl sonra 2022’de Geranium’u etsiz bir restoran yapmış. Yalnızca yerel deniz ürünleri ve Danimarka ve İskandav ülkelerinden organik ve biyodinamik tarımla yetiştirilen sebzeleri kullanıyor.

Listenin ikinci sırasında Peru’nun başkenti Lima’dan Central isimli restoran var. Karı-koca şefler Peru mutfağını tarihiyle birleştirerek sunuyor ve mekanın merkezinde sürdürülebilirilik ilkesi var.

İspanya’nın Barcelona kentiden Disfrutar listenin üçüncü sırasında. Listeye ilk kez 2018’de girdiğinde 18’inci sırada yer alarak en yüksekten giriş yapma ödülü almıştı.

Listenin ikinci 50’sinde daha önce de listede yer alan Türkiye’den Mikla var. Şef Mehmet Gürs’ün mekanı daha önce 56’ncı sıraya kadar yükselmişti ancak bu yıl 86’ncı sırada.