Erdoğan, İran dönüşü ABD’ye çattı: Fırat’ın doğusunu terk etmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran dönüşü uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye’ye operasyonun gündemde kalacağını söyleyen Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarı hakkında, “Yunan şartı bağlayıcı değil” dedi.

“ABD Fırat’ın doğusunu terk etmeli” diyen Erdoğan, Joe Biden’la görüşmesini hatırlattı ve şunları dedi: “Amerika şu anda bir defa Fırat’ın doğusunu terk etmek durumunda. Astana sürecinden çıkan tespit bu.“

İran dönüşü uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Suriye’ye operasyon ve ABD’nin F-16 kararıyla ilgili konuştu. Erdoğan, KYK borçlarının silinmesi ve EYT’nin gündeme getirilmesi hakkında da muhalefeti hedef aldı.

F-16’larda ‘Yunanistan’ şartı

ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarısına ilişkin konuşan Erdoğan, Madrid Zirvesi’ndeki Biden görüşmesinde Yunanistan şartının konuşulmadığını söyledi ve “Yunan şartı bağlayıcı değil” dedi.

“ABD Fırat’ın doğusunu terk etmeli” diyen Erdoğan, ABD’nin Suriye politikasıyla ilgili şunları söyledi: “Şimdi baktığımızda, Amerika önceki başkanlar dönemi de dahil buradaki terör örgütlerine ciddi manada binlerce tır silah, mühimmat, araç gereç taşıdı. Bu hala devam ediyor. Hatta koalisyon güçleri de yine aynı şekilde bu desteklerini sürdürüyorlar. Yaptığımız görüşmelerde Sayın Biden’a da söyledik. Dedik ki, ‘Bakın, bunca tırları buraya siz gönderiyorsunuz. Buradaki bütün terör örgütlerine bu destekleri siz veriyorsunuz. Ondan sonra da terörle mücadelede beraberiz, NATO’da beraberiz diyorsunuz’ Nasıl beraberiz? Bunları sürekli işlemek durumundayız.”

Suriye’ye operasyon

Suriye’nin kuzeyine yönelik yeni bir operasyon hakkındaki açıklamaları hatırlatılan Erdoğan, “Operasyona ilişkin son durum nedir?” sorusuna, “Yeni bir harekât konusu milli güvenlik endişelerimiz giderilmediği sürece gündemimizde yer almaya devam edecek” yanıtını verdi.

ABD’nin Tahran ve Moskova’yla olan sorunlu ilişkilerinin ‘Suriye operasyonuna nasıl yansıyacağı’ sorusunda Erdoğan, ‘Astana‘ sürecini işaret etti:

“Şimdi burada herhangi bir değişikliğin olup olmadığı hesabına girecek olursak o zaman zaten Astana sürecinin hiçbir anlamı kalmaz. Astana süreci niçin var? Suriye’nin toprak bütünlüğü noktasında Türkiye’nin herhangi bir derdi yok. Biz böyle bir tasarrufun içerisinde değiliz. Ama bizim burada sınırdan 30 kilometre alan için belirttiğimiz bir husus var. Çünkü buralardan bizim sınırlarımıza sürekli taarruzlar oluyor. Bizim burada askerlerimiz şehit oldu, insanlarımız öldürüldü. Sadece Türk vatandaşı olarak değil, İdlib’de ve diğer bölgelerde sivil insanlar öldürüldü. Bütün bunları bizim dünyayla paylaşmamız, bunları anlatmamız lazım.”

‘Amerika askerini Fırat’ın doğusundan çeksin’

Astana sürecinden ‘ABD Fırat’tın doğusundan askerini çeksin’ tespitinin çıktığını söyleyen Erdoğan, “Amerika şu anda bir defa Fırat’ın doğusunu terk etmek durumunda. Astana sürecinden çıkan tespit bu. Diyorlar ki, ‘Fırat’ın doğusundan Amerika askerini çeksin‘. Şimdi buradan çıkacak bir netice Türkiye’nin de beklentisidir. Çünkü oradaki terör örgütlerini besleyen Amerika. Amerika terör örgütlerini beslediğine göre, biz de bu terör örgütleriyle mücadele ettiğimize göre, oradan çekildiği anda veya bu terör örgütlerini beslemediği takdirde bizim işimiz kolaylaşacaktır” dedi.

‘Kaçak göçler gündeme geldi’

‘İran’ın Türkiye’ye kaçak göçlere destek verdiği’ yönündeki iddiaların gündeme gelip gelmediğiyle ilgili sorula Erdoğan, şu yanıtı verdi: “Geldi. Fakat şunu bir defa bilelim ki Afganistan’dan gelen mülteciler hususunda İran’ın ciddi sıkıntısı var. Sayın Reisi bunları açık net anlattı. Tabii kolay değil. Kamp noktasında hazırlıkları var mı yok mu diye baktığımızda yok.”

ABD tarafından Türkiye’ye satılacak uçakların Yunanistan şartına bağlanması yönündeki kararı değerlendiren Erdoğan, Biden’ın sözlerini hatırlattı: “Biz tabi Sayın Biden ile bu konuları görüştüğümüzde Biden, bize böyle bir Yunanistan şartı filan koymadı. Tam aksine, uzunca yaptığımız görüşmede NATO üyesi ülkeler olarak herhalde birbirimizin hukukunu korumalıyız diye konuştuk. Kendisi de F16’lar konusunda ‘Ben elimden gelen bütün gayreti göstereceğim’ dedi. Maalesef şu anda Temsilciler Meclisinde az da olsa bu işe muhalefet edenler var. Mevcut gelişmelere baktığımızda aslında böyle bir koşul meselesi bana göre bizi bağlayıcı bir koşul değil. Yeter ki onlar F16’larla ilgili bizim teklifimize evet desinler, bize sıfır F16’ları versinler. Zaten elimizdekilerin bakım onarımını biz şu anda yapabilecek güçteyiz. O konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Ama tabii ki yedek parça noktasında bazı taleplerimiz var. Bunları da yerine getirmeye karar verdiler. Bir de Amerika’da kasımda ara seçimler var. Onlar da önemli. Kasım ara seçimleri ne getirir ne götürür bunları da göreceğiz. Orada cumhuriyetçilerin senatoda daha ağır basacağı, Temsilciler Meclisinde de yine ağırlığı ele geçireceği istikametinde bilgiler geliyor.”

İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği: Gizli saklı bir şey yok

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği hakkında da konuştu. ‘Şartları yerine getirmek için gerekli adımları atmamaları halinde sürecin dondurulacağı’ sözleri hatırlatılan Erdoğan, şunları dedi: “Biz Finlandiya’ya da İsveç’e de NATO Genel Sekreteri’nin de yer aldığı masada şartlarımızı çok açık net söyledik. Gizli, saklı herhangi bir şey yok. Şartımız bu ülkelerin terör örgütlerinin faaliyet ve gösterilerini sonlandırması, ellerindeki teröristleri iade etmesi… Biliyorsunuz PKK/PYD/YPG ve FETÖ’yü terör örgütü olarak burada kayıtlara girdik. Bunları vereceksiniz dedik. Parlamentolarına varıncaya kadar bu terör örgütlerini bunlar besliyorlar. Adeta kuluçka yuvası gibi. Böyle bir durum var. Şimdi bunlar bize verdikleri sözü yerine getirmedikleri takdirde bizim de bu işe olumlu bakmamız mümkün değil.

Diğer taraftan sağ olsun bizim muhalefet zaten elimizden bütün malzemeleri hemen kapıveriyor! Onlar dediler ki zaten biz bu işe fırsat vermeyiz. Bir defa Yunanistan’ın yeniden NATO’ya girmesinin önünü siz açtınız. Adamlar çıkmıştı, siz tekrar soktunuz içeri. Bunları halkımıza, hele gele gençlerimize anlatmamız lazım.

Şu anda maalesef terör noktasında hemen hemen İskandinav ülkelerinin tamamı bu işin kuluçkası. Norveç de böyle. Her ne kadar şu anda sayın genel sekreter oralı olsa da ama maalesef onlar da öyle. En ilerisi Almanya, orada da öyle. Fransa, Hollanda, İskandinav ülkeleri, İngiltere, İtalya öyle. Hepsinde durum bu. Batı’nın şu anda bu konuda konuşacak aslında ne mecali ne hakkı var.”

KYK borçlarının silinmesi ve Kılıçdaroğlu’na ‘teşekkür’ yağması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun KYK borçları hakkında açıklamaları ve ‘Teşekkürler Kılıçdaroğlu’ etiketine yapılan paylaşımları sorulan Erdoğan, “En son Bay Kemal’in KYK ile ilgili söylediklerini duydunuz. Ondan sonra da ben söyledim yaptı noktasına geldi. Hep öyle oldu zaten! O söyledi ben de yaptım!” dedi ve şunları ekledi:

“Türkiye’nin en büyük talihsizliği, demokrasinin gereği olan bir muhalefete sahip olmadığıdır. Bizde böyle bir muhalefet yok. Batı ülkelerinde, bazı yerlerde muhalefet yine bizdeki gibidir ama birçoğunda gelirler iktidarlarını desteklerler. Ama bizde böyle bir şey yok. Yalan üzerine kurulu bir siyaset anlayışı var. Ana muhalefette de öyle, yavru muhalefette de öyle, masanın altındakinde de öyle. Hepsinin şu andaki yapısı bu. Onlar karşımızda ama milletimiz bizim yanımızda.”