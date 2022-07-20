AB alternatif ararken, Rusya Çin’in en büyük petrol tedarikçisi oldu

AB, Ukrayna’ya başlattığı savaş nedeniyle Rus enerji kaynaklarına alternatif ararken, Rusya Çin’in en büyük petrol tedarikçisi oldu.

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Rusya, Ukrayna’ya başlattığı savaş nedeniyle ABD ve Avrupa Birliği’nin sert yaptırımlarıyla boğuşurken Çin, gözlerini Rus petrolüne çevirdi. Reuters’ın haberine göre Rusya Çin’in en büyük petrol tedarikçisi oldu.

Çin, sevkiyatını daha maliyetli bulduğu için Suudi Arabistan petrolünün ithalatını düşürdü. Çin’in ithal ettiği Rus petrolü haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarak 7,29 milyon ton oldu.

Çin’in ithalatı mayısta varil başına günde yaklaşık 2 milyona çıkarak rekor seviyeyi görmüştü. Bu rakam haziranda varil başına günde 1,77 milyon olarak mayısın altında kaldı.

Çin, Suudi Arabistan’dan haziranda geçen yıla kıyasla yüzde 30 düşüşle 5,06 milyon ton petrol ithal etti. Böylece Çin’in bu ülkedeki ithalatı mayısa göre günde varil başına 1,84 milyon azaldı.

Enerji kaynakları bakımından Rusya’ya bağımlı olan AB, savaştan sonra alternatif arayışına girmişti.