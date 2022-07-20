Davutoğlu’nda iç karışıklık kaygısı: Bu kış bazı olaylar yaşanabilir

Ülkede iç karışıklık çıkarılacağına dair iddiayı değerlendiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Özellikle bu kış bazı olaylar yaşanabileceğinden endişe ediyorum” dedi.

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Ülkede ekonomik kriz derinleşirken ‘iç karışıklık’ yaşanabileceğine ilişkin iddialar dillendirilmeye başladı. Sığınmacı karşıtı siyasetiyle öne çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, önceki haftalarda “Türkiye’de iç savaş çıkacak” demiş ve İçişleri Bakanlığı bu nedenle Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bakanlık, Özdağ’ı ‘hayal ürünü ithamlarda bulunmak’la suçlarken, Ahmet Davutoğlu’ndan bu iddiayı destekleyen açıklama geldi.

T24’ten Murat Sabuncu‘ya konuşan Davutoğlu, ‘iç karışıklık’ iddiasını ciddiye aldığını şöyle anlattı: “Eğer bir ülkede bu kadar hızla yaygınlaşan bir kutuplaşma varsa, eğer bir ülkede yoksullaşmanın sebebi olan böyle bir yolsuzluk ortamı varsa, organize suç örgütleri cirit atıyorsa, böyle bir yerde istikrar olması çok zor. Özellikle bu kışla ilgili gerçekten ben çok kaygı duyuyorum. Bu kış özellikle ekonomik şartlar bağlamında bazı olaylar yaşanabileceğinden endişe ediyorum. Hepimizin bütün devlet ve siyaset adamlarının makul bir noktada buluşması lazım.”