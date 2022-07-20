Beyin-bilgisayar arayüzü girişimi, ABD’de insan beynine çip yerleştirdi

Bir beyin-bilgisayar arayüzü girişimi olan Synchron, bu ayın başlarında cihazını ilk kez ABD’li bir hastanın beynine yerleştirdi. Cihazın amacı, hastanın hareket kabiliyetini kaybettikten sonra bile düşüncelerini kullanarak e-posta ve mesaj göndermesini sağlamak.

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Bloomberg’in aktardığına göre Synchron, 6 Temmuz’da New York’taki Mount Sinai West tıp merkezindeki bir ALS hastasının beynine 1,5 inçlik bir cihaz yerleştirdi. Belirtilene göre, aynı şirket, daha öncesinde Avustralyalı dört hastanın beynine aynı çipi yerleştirmiş. Hastalar, beyin implantını Whatsapp’tan mesaj göndermek ve çevrimiçi alışveriş yapmak için kullanabiliyor.

Geçen yıl, Avustralya merkezli girişim Synchron, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) beyin implantını ağır felçli altı ABD’li hastada kullanmak için izin aldı. Şirket, 2019’da, cihazını Avustralya’nın Melbourne kentindeki ilk insan hastasına yerleştirmişti.

Synchron, Elon Musk’ı geçti

‘Mucit’ girişimci Elon Musk’a ait benzer bir projesi Neuralink, henüz FDA onayını alamadı. Musk, 2022’de insanların beynine çip yerleştirmeye başlayacaklarını söylemişti ama bu konuda bir gelişme yok. İki girişimin çipi de insan düşüncelerini bilgisayar komutlarına dönüştürmek ve özellikle ALS ve Parkinson gibi hastalarına yardımcı olmak için tasarlandı.

Yine de Neuralink ve Synchron’un çipleri boyut ve kurulum açısından farklılıklar taşıyor. Neuralink’in cihazı daha düşük ama beyne yerleştirilebilmesi için kafatasının bir kısmının çıkarılması gerekiyor. Synchron’sa cihazı, kafatasını çıkarmadan beyni besleyen damarlara yerleştirerek bu işlemi yapıyor.

Neuralink’in kurucusu ve eski başkanı Max Hoda da bu yılın başında, Synchron’a yatırım yapacağını duyurmuştu.