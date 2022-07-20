‘Kaset’ kavgasında tarikat da topa girdi, ‘Cübbeli’den yana saf tuttu

İsmailağa Cemaati’nin, Saadeddin Ustaosmanoğlu ile ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü arasındaki ‘kaset’ kavgası hakkındaki açıklamasında, Ustaosmanoğlu’nun ‘cemaat hakkında konuşmaya yetkisinin olmadığı’ belirtildi.

Fotoğraf: Diken-AA-Youtube

Tarikatın lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesinde ‘Cübbeli Ahmet Hoca‘ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün cenazeye su dökmesine izin verilmemiş, ardından Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, Ünlü hakkında ‘kaset‘ iddiasını ortaya atmıştı.

Saadeddin Ustaosmanoğlu, ‘Cübbeli Ahmet‘e, “Erkeksen şeyhliğini ilan et. Çok meraklısın çünkü. İlan et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur” demişti.

Saadeddin Ustaosmanoğlu’nun iddialarına yanıt veren Ünlü, “Kasetleri yayınlamayan melundur” demiş, suç duyurusunda bulunduğunu söylemişti.

Tartışmalar sürerken, İsmailağa Cemaati’nden açıklama geldi. Açıklamada ölen lider Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu’nun, cemaat adına açıklama yapma yetkisinin olmadığı belirtildi.

Ustaosmanoğlu’nun öne sürdüğü ‘kaset’ tartışmaları hakkında herhangi bir bilgi verilmeyen açıklamada, ‘Cübbeli’nin de tarikatın ‘kıymetli hocası’ olduğu belirtildi.

Cemaatin sitesinde yayımlanan açıklamanın ilgili bölümü şöyle: “Cemaatimizin birlik ve beraberlik içinde olduğu bir zamanda, cemaatimizin kıymetli hocalarını zan altında bırakan açıklamalarda bulunarak cemaatimiz içinde post kavgası varmış havası estirilmesi bizi son derece üzmüştür. Nitekim iddialarda adı geçen Cübbeli Ahmet Hocamız da ittifak hususunda görüşlerini İsmailağa İstişare Heyetimiz ile görüşmesinde dile getirmiş ve sohbetinde kamuoyuyla paylaşmıştır.

Söz konusu tartışmalarda adı geçen Saadeddin Ustaosmanoğlu’nun akrabalıktan mütevellit soyadı birlikteliğinden hareketle konuyu cemaatimizle ilişkilendirmeye yönelik ısrarlı açıklamaların hak ve hakikatle bir ilgisi olmadığı gibi, mezkûr şahsın Ustaosmanoğlu ailesi yahut cemaatimiz adına açıklama yapma gibi bir yetkisi yoktur.”