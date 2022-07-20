Covid-19’da yeni dalgaya karşı uyaran CHP’den iktidara 20 öneri

CHP Covid-19 Danışma Kurulu, corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle altıncı dalgaya karşı uyarırken, 20 maddede atılması gereken adımları sıraladı.

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Günlük vaka sayısının 40 katına çıktığını ama ‘panik havası’nın olmadığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Nerede maske takılması gerektiğini, nerede kendimizi korumamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam” demişti.

Ancak sağlık meslek örgütleri uyarıyor. Aylardır pandeminin bitmediğini vakaların açıklananın çok üstünde olduğu söyleyen TTB, tedbir alınması çağrısı yapmıştı.

Koca’nın 40 katına çıktığını belirttiği Covid-19 vakaları için CHP’nin Covid-19 Danışma Kurulu’ndan da uyarı geldi. İktidara alınması gereken önlemleri hatırlatan CHP, verilerinin günlük test sayılarını içerecek şekilde, illere, yaş gruplarına, cinsiyete ve eşlik eden hastalıklara göre açıklanması gerektiğini vurguladı.

Kuruldan şehirlerarası ve şehir içi ulaşımda toplu taşımada maske zorunluluğu getirilmesi önerisi de geldi.

12 yaş altındaki çocuklar için yetkililer hızlı bir aşılama politikasını devreye sokmaya çağrıldı. Hatırlatma dozları için kampanya düzenlenmesi önerilirken, aşı tedarikine ilişkin tedbirlerin alınması istendi.

CHP Covid-19 Danışma Kurulu’nun 20 maddelik önerileri arasında şunlar yer aldı: