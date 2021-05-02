Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 2 Mayıs 2021

Sağlık Bakanlığı’nın ‘turistik’ kararı: ‘Sonuçları çok ağır olur’

Prof. İlhan 29 Ekim’e işaret etti: Hedeflenen gruplar aşılanırsa rahat bir nefes alabiliriz

‘Tam kapanma’da açık eğlence mekanına baskın: 222 bin lira ceza kesildi

Nijerya Türkiye’den gelenlere kapıyı kapadı

O esnada Wuhan’da… 10 binden fazla genç müzik festivalinde ‘omuz omuza’ eğlendi

AKP’li vekil üç kez Covid-19 atlatmış

Ölüm Covid-19’dan, rapor ‘doğal ölüm’den

RTÜK başkanı kanal yöneticilerine özel hattan talimat göndermiş

İzmir ve Aydın’daki içki yasağı duyurusuna başkanların onayı dahil edilivermiş

İzmir ve Aydın büyükşehir belediyeleri, hıfzısıhha kurulunun oybirliğiyle alındığını duyurduğu içki yasağı kararında başkanların imzasının bulunmadığını bildirdi.

Eskişehir’de marketlerde sadece gıda ve temizlik ürünleri satılabilecek

MetroPOLL: AKP’nin oyları yüzde 15,5 eridi; MHP ve HDP baraj altı

MetroPOLL Araştırma, ‘Türkiye’nin Nabzı Nisan 2021’ kapsamında ‘Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ anketinin sonuçlarını paylaştı.

Reklam

‘Devlet büyükleri’ Peker’e teminat vermiş: Bana yapılanlar telafi edilecek

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, örgütüne yönelik operasyonu eski bakanlardan Mehmet Ağar ve Pelikancıların düzenlediğini öne sürerek, “Devlet büyüklerimiz, nisan ayında ülkede birçok şeyin değişeceği, bana yapılanların telafi edileceği söyledi” dedi.

Çevreyi kirleten 26 geri dönüşüm tesisine faaliyetten men, 7 milyon 20 bin lira ceza

Adana’da atık geri kazanımı alanında faaliyet gösteren 26 işletmeye, faaliyetten men kararı ve toplam 7 milyon 20 bin lira para cezası verildi.

Çocuğunu döven kayınpederini vurdu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, iki çocuk annesi Fati O. (39), çocuğunu dövdüğü gerekçesiyle kavga ettiği kayınpederi Mevlüt O.’yu (70) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Reklam

34 gündür kayıptı: Cesedi otomobilinin bagajında bulundu

Bursa’nın Kestel ilçesinde, 34 gündür aranan Sinan Sönmez’in (32) cansız bedeni, park halindeki otomobilinin bagajında bulundu.

‘Gizemli’ alıcı 5 milyon liralık Kanuni portresini İBB’ye bağışladı
Bebekken görünüşü yüzünden terk edildi: Şimdi Vogue modeli
Girişimci Göknil Bigan: Sürdürülebilirlik trend değil hayat memat meselesi
Pilakiyi nasıl bilirsiniz?

SON HABERLER

Pilakiyi nasıl bilirsiniz?

Pilaki tartışması vesile oldu; Gülhan Kaya’yla lezzetli mi lezzetli, kapsamlı bir yemek/mutfak sohbeti yaptık. “Pilakiye soğan değil sarımsak konur” diyor…