Akşam Postası / 2 Mayıs 2021

İzmir ve Aydın’daki içki yasağı duyurusuna başkanların onayı dahil edilivermiş

İzmir ve Aydın büyükşehir belediyeleri, hıfzısıhha kurulunun oybirliğiyle alındığını duyurduğu içki yasağı kararında başkanların imzasının bulunmadığını bildirdi.

MetroPOLL: AKP’nin oyları yüzde 15,5 eridi; MHP ve HDP baraj altı

MetroPOLL Araştırma, ‘Türkiye’nin Nabzı Nisan 2021’ kapsamında ‘Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ anketinin sonuçlarını paylaştı.

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‘Devlet büyükleri’ Peker’e teminat vermiş: Bana yapılanlar telafi edilecek

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, örgütüne yönelik operasyonu eski bakanlardan Mehmet Ağar ve Pelikancıların düzenlediğini öne sürerek, “Devlet büyüklerimiz, nisan ayında ülkede birçok şeyin değişeceği, bana yapılanların telafi edileceği söyledi” dedi.

Çevreyi kirleten 26 geri dönüşüm tesisine faaliyetten men, 7 milyon 20 bin lira ceza

Adana’da atık geri kazanımı alanında faaliyet gösteren 26 işletmeye, faaliyetten men kararı ve toplam 7 milyon 20 bin lira para cezası verildi.

Çocuğunu döven kayınpederini vurdu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, iki çocuk annesi Fati O. (39), çocuğunu dövdüğü gerekçesiyle kavga ettiği kayınpederi Mevlüt O.’yu (70) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

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34 gündür kayıptı: Cesedi otomobilinin bagajında bulundu

Bursa’nın Kestel ilçesinde, 34 gündür aranan Sinan Sönmez’in (32) cansız bedeni, park halindeki otomobilinin bagajında bulundu.