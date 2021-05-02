Bebekken görünüşü yüzünden terk edildi: Şimdi Vogue modeli

Şue Li, Çin’de albinizmin uğursuzluk getirdiğine inanılan bir evde doğmuş, ‘talihsiz’ bir bebekti. O yüzden daha üç yaşındayken ailesi tarafından bir yetimhanenin kapısına bırakıldı.

Şimdi ise Şueli Abbing adıyla 16 yaşında ve gözde tasarımcıların modelliğini yapıyor.

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Fotoğraflar: Zebedee Management

Nadir görülen genetik bir durum albinizm. Pigment yetersizliği nedeniyle açık renkte cilt ve saçlara, güneşe karşı aşırı hassasiyete yol açıyor.

Abbing’in BBC’ye anlattığı hikayesi şöyle:

Yetimhane çalışanları adımı Şue Li koymuş. Şue kar demek Li ise güzel. Üç yaşındayken evlat edinildim; annem ve kızkardeşimle birlikte Hollanda’da yaşamaya başladım. Annem daha güzel bir isim bulamayacağını düşünmüş, ayrıca Çin köklerime gönderme…

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Abbing’in öözleri ışığa karşı aşırı hassas, o yüzden zaman zaman gözlerini kapatarak poz veriyor.

Ben doğduğumda Çin’de hüküme tek çocuk zorunluluğu politikası uyguluyordu. Albinizmle doğan bir çocuğunuz varsa çok şanssızdınız. Bazı çocuklar benim gibi terk edilirken bazıları kilit altında tutuluyordu. Okula gidebilseler bile saçları siyaha boyanıyordu.

Biyoloik anne-babam benimle ilgili herhangi bir bilgi bırakmamış, o yüzden doğum günüm ne zaman bilmiyorum. Bir yıl kadar önce yaşımla ilgili net bilgi edinmek için elimin röntgeni çekildi. Doktorlar yaşımın 15 olduğunu tahmin etmişti.

Modelliğe 11 yaşında şans eseri başladım. Annem Hong Konglu bir tasarımcıyla iletişim halindeydi. Yarık dudaklı bir oğlu vardı. İnsanlar sürekli ağzına bakıp durmasınlar diye oğlu için süslü kıyafetler tasarlamaya karar vermiş. ‘Kusursuz kusurlar’ adını verdiği projesi için beni Hong Kong’da defileye çağırdı. Benim için inanılmaz bir deneyimdi.

Dah sonra birkaç fotoğraf çekimine çağırıldım. Bunlardan bir tanesi de Brock Elbank’in Londra’daki stüdyosundaydı. Portremi Instagram hesabında yayınlayınca Zebedee isimli ajans benimle iletişime geçerek moda endüstrisinde engelli bireylerin temsili için çalıştığı projelerine katılmamı teklif etti.

Brock’un çektiği fotoğraflardan biri Vogue’un İtalya edisyonunn 2019 haziran sayısında yayınlandı. O zamanlar ne kadar önemli bir dergi olduğunu bilmiyordum. İnsanların neden bu kadar heyecanlandığını anlamam biraz zaman aldı.

Modellikte farklı görünmek bir lanet değil bir lütuf. Bana albinizimle ilgili farkındalığı artrımak için bir platform sağlıyor.

Hala 1.80 ve çok zayıf modeller var evet ama artık engelli ya da farklılıları olan insanlar da medyada daha çok görünüyor. Bu harika bir şey ancak normalize edilmeli. Albino modeller genelde melek hayalet gibi temalı çekimlerle tektipleştiriliyor. Bu çok üzücü çünkü bu tür olaylar Tanzanya, Malavi gibi ülkelerde albinizmli çocukların hayatını tehlikeye sokan inanışları besliyor.

İnsanlar bana geçmişimde olup bitenleri kabul etmem gerektiğini söylüyor ama bence mesele bu değil. Ne olduğunu görmeniz ve neden olduğunu anlamanız gerektiğine inanıyorum ama kabul etmem gerektiğine değil.