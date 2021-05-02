Çevreyi kirleten 26 geri dönüşüm tesisine faaliyetten men, 7 milyon 20 bin lira ceza

Adana’da atık geri kazanımı alanında faaliyet gösteren 26 işletmeye, faaliyetten men kararı ve toplam 7 milyon 20 bin lira para cezası verildi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıklamasına göre 133 tesiste yapılan denetimlerde, Çevre Kanunu gereğince alınması gereken Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan çalıştığı tespit edilen işletmelerin faaliyetleri durduruldu.

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Bu işletmelere, firma başına 270 bin lira olmak üzere toplamda 7 milyon 20 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kota kısıtlamasıyla atık ithal eden firmalara takip

Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olan işletmelerin atıklarını, bakanlık tarafından lisans verilen bertaraf tesislerine gönderip göndermediğine ilişkin incelemeler ise sürüyor.

İnceleme sonucunda, atıklarını mevzuata aykırı bertaraf ettiği tespit edilen işletmelerin de Çevre İzin ve Lisans Belgeleri iptal edilerek idari para cezası uygulanacak.

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Kontrollerde, atıklarını yol kenarına dökerek, çevre kirliliğine neden olan kişiler hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Çevre Kanunu ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğler çerçevesinde, atık ithalatına kota sınırlaması getirilmişti.

Kota kısıtlamasıyla atık ithal eden firmalar takibe alındı. Bu kapsamda, 2020’de kota sınırlamasını aştığı tespit edilen 13 firmaya, firma başına 663 bin 801 lira olmak üzere toplam 8 milyon 629 bin lira ceza kesilerek, bu firmaların ‘Atık İthalatçısı Kayıt Belgeleri’ iptal edildi.