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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li vekil üç kez Covid-19 atlatmış

AKP’li vekil Vahit Kiler’in üç kez Covid-19 atlattığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters
Fotoğraf: TBMM

Hürriyet’ten Nuray Babacan “45 kez test yaptıran, aşıya rağmen koronavirüse yakalanan vekilleri biliyoruz ama üç kez savaşan ilk oldu” sözleriyle Bitlis milletvekili Kiler’in durumunu yazdı.

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Kiler, çevresine Covid-19 mücadelesini şu sözlerle anlatmışı: “Geçen sene ramazan ayında hastalığa ilk kez yakalandım. Bunu nereden kaptığımı anlayamadım bile. Seçim bölgeme gidip gelirken olduğunu düşünüyorum. Hafif geçirdim. Sonra çok dikkat etmeme rağmen, temmuz ayında ikinci kez testim pozitif çıktı, karantinaya girdim, bunu da hafif atlattım. Artık bana uğramaz derken, eylül ayında üçüncü kez hastalandım. Bu kez ağır geçirdim, 10 gün hastanede yattım. Sonuncusunu, anne veya babamdan kaptım. Onlar hastalanmıştı. O süreç çok zordu, babamı kaybettim. Doktorlar ilk ikisinde hiç antikor oluşmadığını söyledi. Üçüncüden sonra tekrar test yaptırdım, bu kez antikor oluştuğunu gördük. Ayrıca aşı da olmuştum. Şimdi iyiyim.”

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