‘Tam kapanma’da açık eğlence mekanına baskın: 222 bin lira ceza kesildi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, polis ekipleri tarafından kapalı olması gereken eğlence mekanına baskın yapıldı. Baskında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve corona virüs kurallarına uymayan 29 kişi ve işyerine toplam 222 bin 700 lira ceza uygulandı.

Fotoğraf: DHA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dün saat 11’de Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak üzerindeki eğlence mekanının açık olduğunu tespit etti. Baskın yapıldı.

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29 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 182 bin 700 lira ceza kesildi. Polis, işyerine de kısıtlama saatlerinde faaliyet göstermekten 25 bin lira, ruhsata aykırı faaliyet göstermekten 10 bin lira ve mekanı denetime elverişsiz hale getirerek kapının kilitlendiği gerekçesiyle 5 bin lira olmak üzere 40 bin lira ceza uyguladı. İşletmenin mühürleneceği belirtildi.