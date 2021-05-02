Çocuğunu döven kayınpederini vurdu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, iki çocuk annesi Fati O. (39), çocuğunu dövdüğü gerekçesiyle kavga ettiği kayınpederi Mevlüt O.’yu (70) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yıldızalan köyündeki iki katlı ahşap evde oğlu, gelini ve torunlarıyla beraber yaşayan Mevlüt O., dün akşam, bostanına ineği soktuğu için torununu sopayla dövdü. Annesi Fati O.’nun yanına giden torun, dedesini şikayet etti. İkili arasında çıkan kavgada Fati O., Mevlüt O.’ya ateş açtı.

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Sağlık ekipleri Mevlüt O.’nun hayatını kaybettiği belirledi. Fati O. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Muhtar Bayram Salman, “Ailenin şimdiye kadar hiç kavgasını duymadık. İyi geçinen insanlardı. Köy olarak şaşkınız” ifadelerini kullandı.