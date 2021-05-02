Eskişehir’de marketlerde sadece gıda ve temizlik ürünleri satılabilecek

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, marketlerde temizlik ve gıda dışında ürünlerin satışına kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Pixabay

Vali Erol Ayyıldız başkanlığında toplanan kurulda market ve süpermarketlerde gıda ve temizlik dışında kalan ürünlerin satışına yasak getirildi.

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Kurul kararında şu ifadelere yer verildi: “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27.04.2021 tarih ve 23 nolu kararı ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde çalışmalarına izin verilen market ve süpermarketlerin satış yaptığı ürünler arasında bulunan inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye, otomotiv, züccaciye, hırdavat ve giyeceklerin satışına izin verilmemesine, bu marketlerin müşterilerin bu ürünlerin satıldığı reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirleri almalarına karar verildi.”