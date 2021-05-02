34 gündür kayıptı: Cesedi otomobilinin bagajında bulundu

Bursa’nın Kestel ilçesinde, 34 gündür aranan Sinan Sönmez’in (32) cansız bedeni, park halindeki otomobilinin bagajında bulundu.

Fotoğraf: DHA

Vani Mehmet Mahallesi’nin sakinleri, otomobilden yayılan kötü kokular üzerine durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, dün akşam savcılıktan izin alarak çilingir yardımıyla otomobilin bagajını açtı. Bagajda bulunan cesedin 30 Mart’tan beri kayıp Sönmez’e ait olduğu belirlendi. Otomobilin de Sönmez’e ait olduğu ve plakalarının söküldüğü tespit edildi.

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Sönmez’in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil ise detaylı olarak incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.