Yüzde 65 engelli kadının hukuk mücadelesi: Ne devlet ne de baro yanımda oldu

Yüzde 65 engelli bir kadın, patronu tarafından tehdit edildiğini, mobbinge maruz kaldığını, hakkını aramak isteyince de Kod-29’la işten çıkarıldığını öne sürdü.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan Meltem Aksu, hukuk mücadelesi başlattı ancak ne yetkililerden ne de barodan destek alabildi: “Kimim kimsem olmayınca devletin de bana yardımcı olmaya gücü yetmiyormuş.”

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MedyaBlok’tan Ali Isıyel’in haberine göre Aksu bir firmada operasyon müdürü titriyle 3 bin TL maaş karşılığında işe başladı.

Aksu’nun patronu, sigorta girişi yapıldıktan bir ay sonra kendisinden Balıkesir merkeze taşınmasını istedi.

Aksu ise maddi koşulları nedeniyle yapamayacağını söyledi. Ancak patronu Aksu’yu işten çıkarmakla tehdit etti.

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Aksu işsiz kalma korkusuyla Balıkesir merkeze taşındı.

‘Tacize, tehdide, hakerete uğradım’

Çalıştığı süre zarfında baskılara, tehditlere maruz kaldığını söyleyen Aksu, delillerla devletin kapısını çaldı. Ancak barodan bile yanıt alamadı: “Tacize uğradım, hakarete ve tehdide maruz kaldım. Sadece bunu söylemem yetmiyormuş. Adres, isim verip şikayetçi de olmalıymışım. Balıkesir adliyesine ve Kuvayi Milliye karakoluna başvurdum, yetmiyormuş! Delil sunmam, tanık bulmam gerekiyormuş. Delil verdim, tanık buldum, yetmiyormuş! Eski işyerimizde başka mağdur olan insanların da şikayetçi olması gerekiyormuş. Oldular, onlar da savcılığa başvurdu. Altı ayı aşkın süredir inceliyorlar. Henüz müfettişler yeterli kanıt bulamamış. İşsiz kaldım, beş parasız yalnız kaldım dedim. Dediler ki Balıkesir Barosuna başvur. Baro, ‘Biz aile içi şiddete bakıyoruz’ dedi. Bana yardımcı olmaya güçleri yetmiyormuş! Yasaya, adalete, hukuka sığındım. Mahkemede hakim tek başıma kendimi savunmamın yetmediğini söyledi. Savcılığa boş senedi duyurdum, kovuşturmaya gerek yokmuş. Kod-29 ile işten çıkarıldım. Pandemide işsiz kaldım. SGK’ya başvurdum. Şikayetçi ol, iş mahkemesine git dediler. Param yok, nasıl dava açayım dedim. Borç harç bul dediler. Kimim kimsem olmayınca devletin de bana yardımcı olmaya gücü yetmiyormuş! Karşı taraf iki avukat tuttu ve biz çaresizce çabalıyoruz.”