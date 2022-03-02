Akşam Postası / 2 Mart 2022

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | Ukrayna: İşgalde 2 binden fazla sivil öldü

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde bir hafta geride kaldı.

Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.

Bodrum-Fethiye hattında hekimler peş peşe kamudan istifa ediyor

Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin, özellikle Milas, Bodrum ve Marmaris’teki devlet hastanelerinden hekim istifalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi: “Son bir-bir buçuk yılda Muğla’daki yaklaşık 50 hekim kamudaki görevinden istifa etti.”

‘İtibardan tasarruf olmaz’ klasiği: AKP’li başkan makam odasını ev fiyatına yeniletti

Fotoğraf: İscehisar Belediyesi

Afyonkarahisar’ın 13 bin nüfuslu İscehisar ilçesinin belediye başkanı Ahmet Şahin’in,makam odasını 429 bin TL’ye yenilettiği ortaya çıktı.

Goldman Sachs kendini aştı: Türkiye için yeni enflasyon tahmini yüzde 60 üzeri

Küresel finans kuruluşlarından Goldman Sachs, enflasyon için zirve tahminini yüzde 60’ın da üzerine çekti.

‘Esnaf-kurye’ modeli davalık oldu: ‘Bu bir dalgakıran’

Fotoğraf: AA

Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS), motosikletli kuryelerin son dönemde başlattığı eylemlerin fitilini de ateşleyen ‘esnaf-kurye’ modelini yargıya taşıdı. Sendika, modele karşı ilk olması nedeniyle açılan davayı ‘dalgakıran’ olarak nitelendiriyor.

Yaklaşık 1 milyon hayvan ve bitki türü tükenme tehdidiyle karşı karşıya

Hayvan ve bitki türlerinin dörtte biri çoğunlukla insan faaliyetlerinin etkisiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Akşener’den Erdoğan’a: Bıktırdın artık!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ”Takkeni önüne koy, gerçeklerle yüzleş. Gençlere nasihat vermekten, nutuk atmaktan artık vazgeç be kardeşim. Sıktı artık, bıktırdın artık!” diye seslendi.

Kılıçdaroğlu’na göre ‘parlamenter ittifak’ masası dağılmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altı partinin bir araya geldiği ‘parlamenter sistem ittifakı’ için “Bu masa devrilmez” dedi.

Babacan’a göre Erdoğan bir öyle bir böyle

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Avrupa’yı ‘hassasiyet göstermeye’ çağıran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi: “‘Ukrayna’da gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye’ye gösterin’ dedi Erdoğan. Ama kalkıp Avrupa Konseyi’nde çekimser oy kullandı. Bu büyük tutarsızlıktır. Ne yaptığını bilmezliktir.”

Karamollaoğlu’nun ‘mutabakat’ yorumu: Gelecek yüzyıl için çok önemli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı partinin imzaladığı mutabakat metniyle ‘herkesin tartışmaktan yorulduğu Türkiye defterinin kapanacağını’ söyledi.

Sosyal medyada öğrencileri aşağıladığı gerekçesiyle öğretmene soruşturma

Muş’ta bir öğretmen hakkında çocukları aşağıladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Fed başkanı: Martta faiz artırımı uygun

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell martta faiz artırımının uygun olduğunu ancak Ukrayna-Rusya krizinin ekonomik görünüm için belirsizlik oluşturduğunu söyledi.

Deprem sigortası Allah’a emanet: İki evden birinde yok

Türkiye’de bulunan 20 milyon 32 bin konutun sadece yüzde 52,70’inin zorunlu deprem sigortası var.

Araştırma: Erken menopoz demans riskini artırıyor

Erken menopoza girmenin ileride demans yaşama riskini yüzde 30 ila 35 oranında artırdığı görüldü.

HPV aşısı yaptıranlara ömür boyu tek smear testi yetebilir

Britanya’daki King’s Klinik Deneyler Birimi Direktörü Prof. Peter Sasieni, HPV aşısının rahim ağzı kanserine yakalanma riskini büyük ölçüde düşürdüğünü, bu nedenle aşılıların sadece bir kez smear testi yaptırmasının yeterli olabileceğini söyledi.

Doğalgaz borusunu kesen sanık ağır cezalık: 15 yıla kadar hapis yatabilir

İstanbul’da ailesiyle yaşadığı dairenin doğalgaz borusunu keserek patlamaya neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın dosyası, ‘olası kastla öldürmeye teşebbüs etme‘ suçundan yargılanmak üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.