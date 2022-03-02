Merkez’in hamlelerine rağmen dolar ’14 barajı’nın üstünde

Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla yükselmesini engellemeye çalıştığı dolar/TL sabah 10:40 itibariyle 14,05 seviyesinde. Avro/TL kuruysa 15,60 bandının üstünde seyrediyor.

Dolar/TL kuru, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasıyla geçen hafta 14,62 seviyesine kadar yükselmişti. Bankacılar kurun bu seviyeden döndürülmesi için Merkez Bankası’nın ‘arka kapıdan’ rezerv sattığını belirtmişti.

Reuters’a konuşan bir kaynak, “Kamuda geçen hafta sadece bir günde 2,5 milyar dolar satıldı, toplamda (geçen hafta) 4 milyar doları geçti. Ukrayna-Rusya savaşının etkisi günden güne artarak hissedilebilir” demişti.

Bankacılar, dün de 1 ila 2 milyar dolar harcandığını hesapladı.

Ama güne 13,80 seviyesinde başlayan dolar/TL 14’ü tekrar aştı. Avro/TL 15,65, Sterlin/TL’yse 18,49 seviyesinde.