Dolarda ’14 barajı’nı tutmak için dün de 2 milyar dolara yakın rezerv harcanmış

Dolar/TL, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle 14,62’ye ulaşan yükselişinin ardından kamu desteğiyle gerilediği 14 civarındaki seyrini sürdürüyor.

Dolar kuru yılbaşından bu yana seyrettiği 13,5 etrafındaki dar bandı yukarı yönlü ilk kez geçen hafta kırmıştı. TL’de geçen hafta gün içinde yüzde 5’e ulaşan kayıplar görülmüş ancak daha sonra kayıplarını kamu desteğiyle telafi etmişti.

Bankacılar kurda ’14 barajını’ tutmak için Merkez Bankası rezervlerinden geçen hafta yaklaşık 4 milyar dolar harcandığını hesaplamıştı. Reuters’a bilgi veren bankacılar, dün de 1 ila 2 milyar dolar harcandığını hesapladı.

Dolar/TL’deki her yükseliş ya da kamu eliyle her düşüş, kamunun artan döviz riski nedeniyle kaygıyla takip ediliyor.

MB ocak itibariyle döviz rezervlerini hem düşüş, hem artış yönlü etkileyen daha aktif bir kur politikası izlemeye başladı. Analistler yeni düzeni kamunun daha çok kontrol ettiği bir kur politikası olarak tanımlıyor.

Uzmanlar MB’nin rezervlerine swap verilerinden arındırıp bakıyor ve bu tutar eksi 60 milyar dolardan eksi 45 milyar dolara gelse de belirgin negatif seyrini sürdürüyor. MB kur istikrarı için aralıkta 20, ocakta 3 milyar dolar rezerv harcamıştı.

Dolar/TL bu sabah saat 09:42’de 14,06’dan işlem gördü.