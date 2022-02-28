Dolar/TL ’14 barajı’nı zorluyor, Merkez rezerv satarak tutmaya çalışıyor

Dolar/TL, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasıyla geçen hafta 14,62 seviyesine kadar yükselip haftayı kamu desteğiyle 14 seviyesinin altında tamamladıktan sonra bugün güne yeniden 14’ün üstünde başladı.

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Piyasalarda iç veri gündeminde ocak ayı dış ticaret verileri, 2021 son çeyrek ve 2021 yılına ilişkin büyüme verileri takip ediliyor. Bugünkü kabine toplantısı da piyasanın gündeminde.

Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlaması nedeniyle Batılı devletlerin başlattığı yaptırımlar ve gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkisi de yakından takip edilecek.

Rus askeri harekatının ardından dolar/TL yılbaşından bu yana seyrettiği 13,5 etrafındaki dar bandı yukarı yönlü ilk kez geçen hafta kırmıştı. Dolar/TL’deki her yükseliş kamunun artan döviz riski nedeniyle kaygıyla takip ediliyor.

Cuma gününü 14’ün hemen altında tamamlayan dolar/TL bu sabah saat 9:11 itibariyle 14,08/14,10 seviyesinde işlem gördü.

TL’nin dolar karşısında değer kaybı geçen hafta Ukrayna işgalinin başlamasıyla gün içinde bir ara yüzde 5’e ulaşmış ve savaşa taraf olan ülkelerin para birimlerindeki kaybı bile geçmişti. Ama TL daha sonra kayıplarını büyük ölçüde telafi etmişti.

‘3,5 milyar dolar satılmış olabilir’

Istanbul Analytics bu sabah yayımladığı raporda şunları kaydetti: “Merkez Bankası’nın hafta içinde bir ara 14,60’a fırlayan dolar/TL kurunu büyük güçlükle cuma günü baskılayabildiğini gördük. Bizim naçiz hesabımıza göre, MB arka kapıdan 3,5 milyar dolar döviz rezervi satmış olabilir. Dolar/TL’nin 15 veya üstüne fırlaması halinde mutad enflasyon ve dolarizasyon şokları yanında, KKM’lerin vadesi gelince Hazine’den çıkacak nakit kaynak 50 milyar TL veya üstü olarak hesaplanıyor.”

Savaşın Türkiye ekonomisine ilk etkisi Brent ham petrol fiyatından geliyor. Brent petrol yeniden 100 doların üstüne çıkmış durumda.

Petrol fiyatları bölgede artan gerilimin ardından Rusya’ya karşı başlatılacak yaptırımların artırılması ve yaptırımlara karşılık Putin’in nükleer güçleri ‘yüksek alarma’ geçirmesinin ardından sıçradı. Rusya, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor.

Petrol ve emtia fiyatlarındaki artış cari fazla hedefleyen ve yüzde 50’ye ulaşan enflasyon problemini cari fazlayla çözmeyi amaçlayan Türkiye ekonomisi için önemli bir risk unsuru.

Ekonomistlerin hesabına göre Brent petrolünde 10 dolarlık artışın Türkiye’nin yıllık enerji ithalatını 4,5-6 milyar dolar yükseltiyor.