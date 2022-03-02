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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 56 bin 780 vaka, 189 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 56 bin 780 vaka, 189 can kaybı kaydedildi.

Son 24 saatte 407 bin 536 Covid-19 testi yapıldı, 68 bin 268 kişi iyileşti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden her gün paylaştığı vaka tablosunu paylaşmadı.

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‘Esnaf-kurye’ modeli davalık oldu: ‘Bu bir dalgakıran’

Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS), motosikletli kuryelerin son dönemde başlattıkları eylemlerin fitilini de ateşleyen ‘esnaf kurye’ modelini yargıya taşıdı. Sendika, modele karşı ilk olması nedeniyle açılan davayı ‘dalgakıran’ olarak nitelendiriyor.