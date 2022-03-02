Son 24 saat: 56 bin 780 vaka, 189 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 56 bin 780 vaka, 189 can kaybı kaydedildi.
Son 24 saatte 407 bin 536 Covid-19 testi yapıldı, 68 bin 268 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden her gün paylaştığı vaka tablosunu paylaşmadı.
Yaramazlara biraz batar!
Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde beşinci gün. Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.
Gerçekçi olmak gerekirse 28 Şubat toplantısı ne toplumda ne de siyaset ahalisinde beklenen düzeyde bir heyecan dalgası yaratabildi.
Hayvan ve bitki türlerinin dörtte biri çoğunlukla insan faaliyetlerinin etkisiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS), motosikletli kuryelerin son dönemde başlattıkları eylemlerin fitilini de ateşleyen ‘esnaf kurye’ modelini yargıya taşıdı. Sendika, modele karşı ilk olması nedeniyle açılan davayı ‘dalgakıran’ olarak nitelendiriyor.
Erken menopoza girmenin ileride demans yaşama riskini yüzde 30 ila 35 oranında artırdığı görüldü.