Doğalgaz borusunu kesen sanık ağır cezalık: 15 yıla kadar hapis yatabilir

İstanbul’da ailesiyle yaşadığı dairenin doğalgaz borusunu keserek patlamaya neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın dosyası, ‘olası kastla öldürmeye teşebbüs etme‘ suçundan yargılanmak üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Bakırköy başsavcılığının hazırladığı iddianamede sanık Murat Çakıcı’nın Bağcılar’da 14 Kasım 2021’de daire içerisindeki doğalgaz borusunu kesmek ve pencereleri bantlayarak evden hava çıkışını engellemek suretiyle düzenek kurduğu, patlamaya sebebiyet verdiği ve bazı dairelerde maddi zarar meydana geldiği belirtilmişti. Buradan hareketle sanığın ‘yakıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme‘ suçundan dokuz aydan 10 yıl altı aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Önce ret, sonra itiraf

AA’nın haberine göre Bakırköy 30. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık, önce suçlamaları kabul etmeyerek aile bireyleriyle arası iyi olmadığı için kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Sonrasında ise itirafda bulunmak istediğini belirterek şunları söyledi: “Ben evi patlattım, doğrudur. Düzenek yoktur. Aileme ve komşulara kızdığım için böyle yaptım. Onlara ders vermek için yaptım. Ayrıca binada kimse yoktu. Dışarısı da sakindi. Bu sebeple patlamayı yaptım. Kimseye zarar vermek istemedim. Amacım sadece daireyi yakmaktı.”

‘Yapsa yapsa oğlum yapar’

Baba Cengiz Çakıcı, patlamadan sonra eve gittiğinde kapı ve camlarda bant izi gördüğünü belirterek, “Doğalgaz borusunun da kesik olduğunu gördüm. Özellikle patlama yapılması için uğraşılmış olduğunu bunlardan anladım. Bunu yapsa yapsa oğlum Murat yapar. Başka hasmımız yoktur” dedi.

Anne Kıymet Çakıcı da arasının iyi olmadığı oğlunun kendisini uyuşturucu parası vermesi için sıkıştırdığını anlattı.

Sanık hakkında ‘yakıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme‘ suçundan dava açıldığını hatırlatan hakim eyleminin, 15 yıla kadar hapis cezası öngören ‘olası kastla öldürmeye teşebbüs etme‘ suçu kapsamında kalma olasılığını dikkate alarak dosyanın görevsizlikle ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.