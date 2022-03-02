İstanbul’da şubatın zam şampiyonu karnabahar

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı verilere göre, şubatta fiyatı en fazla artan ürün karnabahar olurken, fiyatı en fazla azalan ürünse battaniye oldu.

Fotoğraf: www.healthline.com

AA’nın İTO’nun yazılı açıklamasından aktardığına göre İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 116’sının perakende fiyatı artarken, 35 ürünün fiyatı düştü, 91 ürünün fiyatı değişmedi.

Yaş, kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan karnabahar fiyatı yüzde 106,86’yla fiyatı en fazla artan ürün oldu.

Fiyatı yükselen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 81,36’le kabak, yüzde 54,40’la domates, yüzde 51,02’yle kıvırcık salata, yüzde 50,66’yla maydanoz ve yüzde 47,98’le salatalık olarak sıralandı.

Battaniye fiyatı yüzde 13,63 ucuzladı

Geçen ay ev eşyası harcamaları grubunda yer alan battaniye fiyatı yüzde 13,63 düştü ve fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatı düşen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 12,75’le çarşaf, yüzde 8,97’yle yorgan, giyim harcamaları grubundan yüzde 5,13’le ceket-çocuk, gıda harcamaları grubundan yüzde 3,89’la süt.

Geçen ay fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle: