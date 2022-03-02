Akşener’den Erdoğan’a: Bıktırdın artık!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ”Takkeni önüne koy, gerçeklerle yüzleş. Gençlere nasihat vermekten, nutuk atmaktan artık vazgeç be kardeşim. Sıktı artık, bıktırdın artık!” diye seslendi.

İstanbul’da ocakta perakende fiyatlar aylık yüzde 13,78, yıllık yüzde 50,91 artarken, resmi şubat enflasyonunun yüzde 53’e yaklaşması bekleniyor. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıttaki zamlar da cep yakmaya devam ediyor.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Türkiye’nin ‘Zampiyonlar Ligi’ne çevrildiğini söyledi: ”Memleketimizde sadece bir yılda patlıcanın fiyatı yüzde 166, patatesin fiyatı yüzde 123, salatalığın fiyatı yüzde 111 artmış.”

Türkiye’de yaşayanların akaryakıtı Endonezya’dan, Afganistan’dan, Suriye’den bile daha pahalıya kullandığını belirten Akşener şunları kaydetti: ”Ülkemizde son bir sene içinde benzin yüzde 134, mazot yüzde 159, LPG ise yüzde 143 arttı. Mazot 17 lirayı geçmişken tarladaki bir liralık domates, tezgahta nasıl bir lira kalsın. Sayın Erdoğan sağda solda düşman kuvveti aramaktan vazgeç, hayat pahalılığını neden bitiremiyorsunuz diye sorduğumuzda suçu domates, biber lobisine atarak çözemezsin. Tüm bunların sebebi bizzat sensin sen.”

Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle:

*Her hafta yeni bir icadını tanıtan sayın Erdoğan’ın bu hafta da kuşe kağıdı icat ettiğini öğrendik. Bizler teksir kağıdından sarı defterlerle okuduk, bu mevkilere kadar geldik. Her birimiz teksir kağıdı nedir elbette biliriz. Peki sen kuşe kağıtla okumasına rağmen, okuduğu okulun hiçbir faydasını görememek nedir bilir misin? Sınavlardan yüksek puanlar almana rağmen mülakatta hakkının yenmesinin acısı nedir bilir misin? Atanamamak nedir bilir misin? Devlet memuru bile olmayı hayal edememek nedir bilir misin? Bilemezsin Sayın Erdoğan. Bugün senin yönettiğin ülkede gençlerimiz Cumhuriyet’in sunduğu imkanlardan ve fırsatlardan yoksun kaldı.

*Her fırsatta gençlere nasihat vermekten de nutuk atmaktan da vazgeç. Ya Cumhuriyet değerlerimizi bir an önce hazmedip hak ettikleri imkanı sun ya da getir sandığı biz gelelim gençlerimizi hak ettiklerine ulaştıralım.

‘Vakit boş laf değil, yaptırım vaktidir’

*Ukrayna’da yaşanan dünyadaki vicdanlı ve aklı selim sahibi herkesin, adalet duygusunu sarsan bu duruma uluslararası toplum daha fazla sessiz kalamaz.

*Bu şımarıklığa, bu hırsa, daha fazla izin veremeyiz. Başta Kırım’daki kardeşlerimiz olmak üzere, (Rusya Devlet Başkanı) Putin’in zulmüne maruz kalan onca insanı, kaderlerine terk edemeyiz. Putin haddini aşmıştır.

*Vakit boş laf değil yaptırım vaktidir. Vakit çekimser kalma vakti değil zalimin karşısında dik durma vaktidir. Vakit, boş laf değil, yaptırım vaktidir. Vakit, çekimser kalma değil, zalimin karşısında dik durma vaktidir.