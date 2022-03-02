Karamollaoğlu’nun ‘mutabakat’ yorumu: Gelecek yüzyıl için çok önemli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı partinin imzaladığı mutabakat metniyle ‘herkesin tartışmaktan yorulduğu Türkiye defterinin kapanacağını’ söyledi.

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Partisinin genel merkezindeki haftalık toplantısında konuşan Karamollaoğlu, Rusya’nın Ukrayna işgaline, ekonomideki gelişmelere ve altı partinin 28 Şubat’ta Ankara’da açıkladığı mutabakat metnine değindi.

Saadet lideri, Türkiye’de 4,5 milyon ailenin sosyal yardım aldığının açıklanmasını anımsatarak, sosyal yardım alanların sayılarındaki artışın ‘iftihar meselesi’ yapılmasına tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Türkiye sosyal yardımlara muhtaç… Bununla iftihar duyup dün 2,5 milyon aileye yardım verirken bugün 4,5 milyona çıkmış diyorlar. Ne dediğin farkında mısın gafil? Bunu iftihar vesilesi yapmak hiçbir yerde görülmemiştir.”

Saadet lideri, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metninin Türkiye’nin geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayarak Türkiye’de ‘kısır çekişmeler’ defterini kapatmak istediklerini söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un 9-19 Mart’ta düzenleyeceği Türkiye ziyareti üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüklenen Karamollaoğlu, “Aklınızı başınıza, vicdanınızı yüreğinize devşirin” dedi.

İsrail ziyaretine tepkili

Karamollaoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Dünya bir yana dursun, maalesef iktidarın İsrail’e olan yaklaşımı bile bu terör devletinin daha da şımarması için yetti de arttı. Herzog’un ziyaretiyle kendini daha mutlu addedecek olan bir cumhurbaşkanımız var maalesef. Bunu ben söylemiyorum, kendisi söylüyor. Bu ziyaretle mutlu olacakmış. Aklınızı başınıza, vicdanınızı yüreğinize devşirin. Bu ziyaret henüz gerçekleşmemişken içinde bulunduğumuz Kudüs Haftası’nı bir fırsat bilin, ona göre bir fikir ve vicdan muhasebesi yapın. Herzog’un elindeki Müslüman kanı elinize bir kez bulaşırsa bir daha çıkmaz bunu da iyi bilin.

‘Gelecek için çok önemli’

* Türkiye için, milletimiz için, geleceğimiz için tarihi bir günü geride bıraktık. Bildiğiniz gibi altı partiyle birlikte hazırlanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnimizi milletimizle paylaştık. Bu mutabakatın sadece önümüzdeki seçim için değil Türkiye’nin geleceği için, önümüzdeki yüzyılı için çok önemli ve tarihi olduğu kanaatindeyiz. Eski korkuların, küflenmiş tartışmaların, herkesin yorulduğu kısır çekişmelerin hakim olduğu Türkiye defterini kapatmak istiyoruz. Kinden ve rövanş almaktan beslenen siyasete son vermek istiyoruz.

* Yarının Türkiye’sinde adalet ve hukuku önceleyen, temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alındığı, liyakatin, ehliyetin, şeffaflığın esas alındığı adil devlet inşa edilecektir. Artık hiç kimse korkuları köpürterek milletin iradesini kötüye kullanamayacak. Ölümü gösterip sıtmaya razı edemeyecek. Adaletsizlik içinde yaşamak mümkün oluyor da adil devlet niçin olmasın.

‘Geçim zorluğu ilişkileri yıpratıyor’

* Vatandaşların bir kısmı “İktidar değişirse sosyal yardımlardan mahrum kalır mıyım?” diye endişe duyuyor. Aslında bunlar ihtiyaçların karşılanması için verilmiyor, adeta seçim rüşveti olarak veriliyor. Gençlerimiz iş bulmakta zorluk çektiği ya da iş bulsa bile geçinemediği için evlenemiyorlar. Geçim zorluğu ve yoksulluk nedeniyle çatırdayan ilişkiler de yıpranıyor. Yoksulluk ve yoksunluk kaynaklı olarak aile içi şiddet olayları artıyor.