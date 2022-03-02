Sosyal medyada öğrencileri aşağıladığı gerekçesiyle öğretmene soruşturma

Muş’ta bir öğretmen hakkında çocukları aşağıladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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Bulanık ilçesinde öğretmenlik yapan H.D. sosyal medya hesabından şunları yazdı: “Ben tertemiz çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğu’da temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklar içerisinde boğuşmak istemiyorum. Öğretmene değer verilmeyen bir ülkede öğretmen olduğu için çok pişmanın. Dört sene bu hataya mahkum edilmek istemiyorum.”

Öğretmen tepkiler üzerine paylaşımı sildi ancak il milli eğitim müdürlüğü harekete geçti.

Halk TV’den Seyhan Avşar’a konuşan müdür Enver Kılıç, “Bizler devlet memuruyuz ve bir yanlış yaptığımızda karşılığını görürüz. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Gerekli tahkikat yapılıyor. Daha sonra karar verilecektir” dedi.