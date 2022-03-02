Bodrum-Fethiye hattında hekimler peş peşe kamudan istifa ediyor

MESUDE ERŞAN

Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin, özellikle Milas, Bodrum ve Marmaris’teki devlet hastanelerinden hekim istifalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi: “Son bir-bir buçuk yılda Muğla’daki yaklaşık 50 hekim kamudaki görevinden istifa etti.”

Hastanelere tek uzman hekimin atanmasının hasta yoğunluğunun yanısıra iki önemli sonucu var. Tek uzman hekim yedi gün 24 saat, kulağı telefonunda icap nöbeti tutmak zorunda kalıyor. Yani her an hastaneye çağrılabiliyor. Bitmeyen bu nöbetlerden usanan hekimler görevlerinden istifa ediyor.

Tek uzman hekim istifa ettiğinde, yerine yenisi atanmıyor. Hekim ihtiyacı diğer hastanelerden görevlendirmeyle karşılanıyor. Başka bir deyişle, taşıma suyla değirmen döndürülüyor. Örneğin Muğla merkezden 70-80 kilometre mesafedeki Milas’a hekim görevlendiriliyor. İcap nöbetleri ve geçici görevlendirmelere ağır hasta yükü, sağlıkta şiddet, düşük maaşlar, yüksek kiralar (turistik yerler) ve hayat pahalılığı da eklenince hekimler çareyi istifada arıyor. Kamudan ayrılanlar özel hastanelere geçiyor.

Şahin, sadece Milas’ta 15 uzman hekimin istifa ettiğini söyledi. Erken emekli olmak zorunda kalan hekimlerin de bulunduğunu anlatan Şahin, “Fethiye’den Bodrum’a kadar tüm ilçelerinde istifalar sürüyor. Marmaris, Bodrum, Milas devlet hastanelerinde hekim yetmezliği nedeniyle büyük sorun var” diye konuştu.

Uzmanlıkları dışındaki göreve de gönderiliyorlar

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Muğla’nın küçük, yatak sayısı az ilçe hastanelerinin hepsinde sorunlar benzer. Özellikle Ortaca, Köyceğiz, Dalaman gibi küçük ölçekli hastanelerden çok istifa eden var. Şahin, “İstifaların en önemli nedeni her branştan tek uzman hekimin bulunması” dedi.

Şahin, bazı hekimlerin mesailerinin yarısını görevlendirildikleri hastanelerde geçirdiklerini söyledi: “Daha küçük ölçekli yatak sayısı az olan hastanelerde bu sorun daha çok görülüyor. Yerel yöneticiler, siyasetçiler halka şirin gözükmek için ilçelere küçük hastaneler yaptırıyor. Ancak bu hastanelerin alt yapısı, kadroları ve nüfusun ihtiyacı düşünülmediği için sorun çıkıyor. Hastanelerdeki tek görevli uzman hekim istifa ettiğinde, raporluyken, yıllık izindeyken yerine bakacak uzman bulunmadığı için başka ilçelerden görevlendirmeyle gönderiliyor. Bu bir alışkanlık oldu. Hekimleri canından bezdiriyor ve istifalara zorluyor. Anesteziden radyoloji uzmanına, çocuk hastalıklarından kadın doğum uzmanlığına kadar tüm branşlardaki hekimler görevlendiriliyor. Bazı uzmanlıklarda görevlendirmek için de hekim bulamıyorlar. Yine yerelin talebi üzerine hekimler, kendi branşlarından farklı uzmanlar yerine geçici görevlendiriliyor.”

Hastalar da özel gidiyor

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Geçici görevlendirme sorunun yıllardır sürdüğünü belirten Şahin, “Tek hekimin icap nöbeti tutamayacağını söyleyen mahkeme ve Anayasa Mahkemesi kararları var. Uluslararası örgütlerinin kararları benzer. Ancak sağlık il müdürleri, hastane başhekimleri, icap nöbetlerine ve geçici görevlere zorluyor, mobbing uyguluyor” dedi.

Tüm bu faktörlerin sağlık hizmet kalitesini düşürdüğünü vurgulayan Şahin, “Kamunun tutumu, hekimler ve sağlık çalışanlarını bu sistemden giderek uzaklaştırıyor. Özel kurumlara kaydırıyor. Hastalar da kamunun sağlık hizmetinden memnun olmayınca, özel hastaneleri tercih ediyor” dedi.

Turistik yerlerde hayat pahalı

Bodrum, Datça, Marmaris gibi ülkenin gözde turistik ilçelerinde pandeminin etkisiyle kira ve ev fiyatları kelimenin tam anlamıyla uçtu. Hayat pahalı.

Şahin şöyle konuştu: “İnsanların yaşamak istediği bu yerler, hekimler, sağlık çalışanları açısından sürgün bölgesi. Hiçbir uzman hekim, Bodrum Devlet Hastanesi’nde görev istemez. Çünkü yoksulluk sınırının altında maaş alıyorlar. Uzman hekimin ek ödeneklerle birlikte maaşı 9 bin 500. Bunun yarısını kiraya verecek hekim Bodrum’da yaşamak ister mi? Üstüne bitmeyen icap nöbetleri, geçici görevlendirme, hasta yoğunluğu ve şiddete uğrama riskini koyun. Bu koşullarda kim çalışır?”

Yaz-kış nüfusu çok farklı

Muğla’nın bir başka sorunu da kış-yaz nüfusu arasındaki fark. Kışın bir milyonun biraz üstündeki nüfus, yaz aylarında 5-6 milyona ulaşıyor. Çok daha az nüfusa göre planlanıp düzenlenmiş kamu sağlık kurumları bu nüfus artışını kaldırmıyor. Şahin, “Hekim kadroları 15-20 yıl öncesine göre verilmiş. Tabii ki yetmiyor” dedi.