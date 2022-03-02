Yaklaşık 1 milyon hayvan ve bitki türü tükenme tehdidiyle karşı karşıya

Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Yaban Hayatı Günü’nün bu yılki teması, dünya çapında kritik düzeyde nesli tükenmekte olan yabani bitki ve hayvanların statüsüne dikkat çekmek, koruma için çözümler tasarlamak ve uygulamak amacıyla ‘ekosistemin yenilenmesi için kilit türleri iyileştirmek’ olarak belirlendi.

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Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Konulu Hükümetler Arası Bilim-Politika Platformu’nun (IPBES) son raporundaki verilere göre çoğu 10 yıl içinde olmak üzere yaklaşık 1 milyon hayvan ve bitki türünün nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya.

Biyolojik çeşitlilik büyük zarar görüyor

Rapora göre: