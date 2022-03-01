Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | Apple ve Nike, Rusya’da internet satışlarını durdurdu

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde beşinci gün.

Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.

00:57 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, bazı Rus bankalarının uluslararası para transfer sistemi SWIFT’ten çıkarılması, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu projelerine katılım yasağı ile Rus devlet medya kuruluşları Sputnik ve RT’ye yayın yasağı getirilmesine karar verdi.

00:46 Otomobil şirketi Ford, bir sonraki duyuruya kadar Rusya’daki operasyonlarını askıya alacağını duyurdu.

00:21 Harkov Valisi Oleh Synyehubov, Rus ordusunun kentin valilik binasına düzenlediği füze saldırısında yedi sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

00:19 Google, Rus devlet medya kuruluşu RT’yi haber arama motorundan kaldırdı.

Google’ın küresel ilişkilerden sorumlu başkanı Kent Walker, “Bu olağanüstü krizde, yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmak ve çevrimiçi dezenformasyon kampanyalarını bozmak için olağanüstü önlemler alıyoruz” dedi.

00:15 Reuters ve CNN muhabirlerine konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Bugünün krizi çok ciddi, bu bir film değil. Ben ikonik değilim, Ukrayna’nın ikonik olduğunu düşünüyorum” dedi.

Fotoğraf: Reuters / Ümit Bektaş

00:10 Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Rus ve Belaruslu sürücülerin müsabakalarda tarafsız statüde yarışabileceğini açıkladı.

Kıyafet, ekipman ve araçlarda Belarus ile Rusya’nın renk, bayrak ve ulusal sembollerinin kullanılmayacağı belirtilirken milli marşların çalınmayacağı ifade edildi. Rusya ve Belarus’ta FIA organizasyonu düzenlenmeyeceği de bildirildi.

Ayrıca iki ülkenin milli takımlarının müsabakalardan men edildiği, FIA üyelerinin ise geçici olarak görevden alındığı kaydedildi.

00:02 Apple ve Nike şirketleri, Rusya’da internet üzerinden satışlarını durdurdu.

Teknoloji şirketi Apple ve giyim firması Nike’ın internet sitelerine girildiğinde, Rusya’ya yönelik teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğine yönelik uyarı yazısı görülüyor.

00:00 Britanya, hükümeti Rusya’nın Ukrayna’yı işgalindeki rolü nedeniyle Belarus’a yaptırım uyguladığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Liz Truss, yaptırımların kişi ve kuruluşları içereceğini bildirdi.