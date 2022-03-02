Ukrayna’daki çocuk hastanesi: Ağrı kesici ve gıda bitiyor, ayakta kalmamız çok zor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin en ağır bedelini siviller ödüyor. Ukrayna insan hakları komiseri pazar günü 210 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çernihiv kentindeki çocuk hastanesinin durumu savaşın insan hayatında nasıl bir etkisi olabileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri.

Fotoğraflar: Serhiy Zosimenko / Guardian

Hastanenin onkoloji bölümünde ağrı kesici ve gıda stoku tükenmek üzere. Kentin kuşatma altında olduğunu anımsatan, orada yatan ve kanser tedavisi gören yaşları 2 ile 15 arasında değişen 11 çocuğa destek veren ‘Evum’ adlı derneğin çalışanlarından Serhiy Zosimenko, “Ne kadar zamanımız kaldığını bilmiyoruz. Burada nasıl hayatta kalabileceğimizi bilmiyoruz. Kaynaklarımız tükenmek üzere” diyerek durumun vehametini anlattı.

Polonya ve Slovakya’daki hastanelerin tedavilerin devam edebilmesi için destek vermeyi kabul ettiğini ancak yardımın ulaştırılamadığını, tek çözümün helikopter olduğunu söyleyen Zosimenko şöyle devam etti: “Çocukları karadan tahliye etmemiz de mümkün değil. Bütün yollar kapalı, mayın döşenmiş halde. İki gün önce hastaneye 200 metre uzaklıktaki bir noktaya füze fırlatıldı.“

Zosimenko, şimdilik eczanelerin sağladığı ilaçlar ve dükkanların bağışladığı gıdayla idare ettklerini anlatan Zosimenko ancak başta ağrı kesici tedariğinde olmak üzere ciddi sorun yaşadıklarını anlattı: “Kanser hastalarının fazla sayıda ağrı kesiciye ihtiyacı oluyor. Bizim morfin ve diğer ilaçlarla ilgili sıkınıtımz var. Mesela Çernihiv’deki onkoloji hastanesinde sadece sekiz ampul morfin ve diğer ağrı kesicilerden kaldı.”

Hastanenin savaşa hazırlıklı olmadığını, sığınağın çok kötü durumda olduğunu, Covid-19 salgını sırasında oraya inip çıkmanın çocukların sağlığını tehlikeye soktuğunu belirten Zosimenko, “Birinci katta kalıyor hastalar ve sağlık ekibi. Her hava saldırısında aşağı sığınağa koşuyorlar. Bu çok yorucu oluyor” dedi.

Zosimenko, kendi silahını hastaneye götürdüğünü, tedavi gören çocukların babalarıyla ‘resmi olmayan küçük bir güvenlik birimi’ oluşturduklarını belirtti: “Rusya ülkemizin kontrolünü ancak bir yolla ele geçirebilir. 40 milyon insanı öldürmeye karar verirse çünkü bu ülkenin onu korumaya hazır 40 milyon insanı var.”